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涉掏空35.9億遭訴…張綱維不認罪嘆：悔接遠航　檢：他只想把債都倒給遠航

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▲▼張綱維30日下午提訊到北檢，頂著一頭滄桑白髮，與過往意氣風發形象大相逕庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲張綱維羈押近4個月，雖與過去風光形象差很大，但今日出庭仍大聲為自己辯護，否認一切檢方起訴犯行。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

遠航董事長張綱維，涉嫌以假財報、爛尾樓作擔保貸款方式，掏空遠航35.9億元，最後導致遠航周轉不靈，去年底無預警停飛遭廢照，台北地檢署認定張為圖私利，想將自己樺福集團的債務，通通倒給遠航，30日依違反《證交法》、《銀行法》等多項罪名起訴張綱維，以及配合放貸的前合庫董座、現第一金控董座廖燦昌等，共10人；張綱維於移審庭全盤否認犯罪，除一再強調公司都是獨資，「我掏空自己幹嘛？」，更稱最後悔的就是接手遠航。

張綱維委任律師劉煌基表示，當初遠航重整沒人願意拿錢出來，是張綱維投入自身20多億資金才成功重整，且遠航重整前負債達100多億，哪有甚麼利益可圖，且當初轉貸合庫，也只是想換間利率低點、授信期間長一點的銀行，本案讓兩位公務員被起訴，張綱維願意接受測謊。

對檢方控訴張綱捏造不實資料，騙過法院得到重整資格，張綱維表示，他當初根本不願碰遠航，只是經不住重整人一再請託，又覺得自己賺了點錢，想盡些社會責任，不然「再笨的人也不會去接遠航」，且他的建設公司當時在業界相當出名，他所提出的計畫，都自認可行。

張綱維指出，他的確向高利貸借了幾億，但利率沒像檢方講的年利率30%那麼高，僅10多%而已，法院也沒要他揭露借貸資訊，這次會倒閉，實在是因近年兩岸觀光不振，又碰上疫情，他若真想惡性倒閉，又怎麼會讓遠航到現在還欠他8.5億元，他最後悔的就是接手遠航，「敗了全部身家、名譽掃地，還牽連公務員」。

張綱維表示，遠東維修廠收到自家飛機的維修費、公司的廣告收入，全都是真實的交易，且這些僅佔公司營收非常小的比例，他根本不必靠這些來美化財報，至於遠航的錢轉到樺福集團，也是在律師建議下的暫時處置，後來也都有歸還；轉貸合庫的時候，他是用房子十足擔保，且還嫌利率太高，「怎麼會是合庫圖利我？」。

至於用爛尾樓擔保部分，張綱維認為，房地產只有價值高低，沒有所謂的「爛尾樓」，鑑價結果也是經民航局同意，且無論樺福集團或是遠航，都是他獨資的公司，他想登記在哪，不過是左、右口袋的差別，「民航局都同意了，還有甚麼問題？」。

張綱維也否認擅自將遠航停業，他那時以為會來的資金沒到，還被騙了5000萬，更因此跳票，灰心到一度想輕生，手機關機半天後接到副董鄭晴文來電，說民航局建議遠航暫時停飛，以免觸犯民航法，他便同意執行，不料隔天想復飛卻遭民航局拒絕，後來才知道民航局違反程序撤了他們的照，後面提訴願也有贏，且當時跳票才2000萬，不至於讓公司倒閉，更還有不少人想投資遠航，他不會自斷生路。

檢察官表示，張綱維接手遠航前，自己的樺福集團早在2010、2011年間，就瀕臨倒閉，接手遠航後，更不斷將營收轉到樺福集團，而當原本貸款的安泰銀行，於2016年不再展延時，本該要倒的遠航，又透過合庫放貸起死回生，後來遠航在波音採購案中，遭美國法院判賠近10億台幣，更讓張綱維只想把債都倒給遠航，其中向合庫貸的22.5億，就是將小坪頂的爛尾樓作價31億元得來的，而民航局他用爛尾樓抵債只有無奈，從來都沒甚麼同意權。

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