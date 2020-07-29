裸拍族入侵IKEA賣場！「台中米娜」豪曬4張裸照：歡迎抖內

▲裸拍族入侵IKEA賣場，在眾目睽睽下露出炫耀。（圖／翻攝自推特）

記者柯沛辰、鄧木卿／台中報導

裸拍族攻陷IKEA？一名自稱「台中米娜」的女網友23日在Twitter貼出4張裸露照片，供同好閱覽、贊助。不過，有眼尖網友發現，背景明顯是IKEA台中店，恐觸犯妨害風化罪。警方表示，目前已深入追查，將以車追人、調閱監視器，傳喚女子及拍攝者到案說明。

「台中米娜」在個人簡介寫下，自己的身材密碼是「161/50/34D」，興趣是情慾拍攝、野外露出，歡迎情侶、夫妻、單女等同好一起交流認識，「露出照是興趣，作品分享，歡迎斗內（捐款）！」

▲「台中米娜」作風大膽，歡迎同好粉絲斗內支持。（圖／翻攝自推特）

台中米娜23日貼出4張照片，可以看到她只穿著一件深藍色外套，對著鏡頭秀出好身材，還標籤「賣場露出」、「暴露狂」，並寫下「想…裸體在客廳看電視，裸體癱在沙發上放空，裸體躺在床上裸睡，想……把整個賣場當成自己家，喜歡就記得點愛心留言+轉貼喔！」

許多網友看完，紛紛熱情回應：「背景人好多哦，妳贏了」、「認真覺得IKEA這樣拍最刺激了」、「大庭廣眾下的居家感，這樣的露出讚讚讚」、「想一起玩」，甚至有同好PO出在IKEA台中店的裸拍，並留言惋惜「我們今天也在那邊，可惜沒遇到！」

▲業者仔細閱覽後，認出寢具是「上一檔促銷商品」。（圖／翻攝自推特，下同）

稍早記者致電轄區大墩派出所，了解到目前尚無民眾報案，但警方傍晚5點多接獲查證電話後，已深入了解案情。警方表示，女子多次在不同公共場合裸拍，曾在IKEA停車場拍照，因此將採取「以車追人」方式，循線約談車主，或調閱賣場監視器。

大墩派出所指出，稍早業者一度認不出地點是自家賣場，直到仔細閱覽照片，才發現其中寢具、傢俱是上一檔的促銷商品，拍攝時間可能早於7月23日。目前警方已主動偵辦，不排除追蹤帳號IP位置，傳喚女子或同行拍攝者到案說明，若情節屬實，將依妨害風化罪送辦。

截至發稿時間為止，記者查證推特帳號，4張裸拍照片仍未刪除。

►如果外出只能帶一條保養品，就是它了