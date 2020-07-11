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台東鹿野「鳳梨加工中心」啟用　提升農村發展競爭力

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▲▼ 台東鹿野「鳳梨加工中心」啟用，提升農村發展競爭力。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

台東鹿野「鳳梨加工中心」啟用，提升農村發展競爭力。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

為協助區域產業發展與提升加工生產品質，台東縣政府協助鹿野地區農會爭取花東基金1500萬元，成立「台東縣鹿野鳳梨區域加工中心」，並於11日舉辦揭幕啟用儀式，預計每年可協助鹿野地區30公噸以上的鳳梨鮮果加工生產，帶動區域產業發展。

台東縣鹿野地區(包含鹿野鄉與延平鄉)，全區種植面積可達230公頃，是台灣東部鳳梨產量的第一名，有「甜蜜蜜王國」的美稱，主要種植品種以台農17號金鑽為主；鳳梨性喜高溫、日照且耐旱，栽培土質以通氣、排水良好之砂質或砂礫土最佳，鹿野地區因擁有此條件，看著沐浴在良好環境與充足日光下養成的鳳梨，在逐漸熟成的過程中，變化不同的顏色與香氣，是盛夏的好滋味，再加上鹿野地區無工業污染，且果農荷爾蒙使用比例較西部少，因此各種鳳梨都廣受全國消費者喜愛。

不過，鳳梨採收期密集，每年鳳梨大出時，若消化不及常有劣果耗損，行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷強調，過去在地因沒有加工生產的場域，賣相不好的劣果無法消化，才會造成市場上滯銷的問題，未來則可透過加工中心協助鮮果轉製作成相關鳳梨伴手禮，更具市場競爭力。

▲▼ 台東鹿野「鳳梨加工中心」啟用，提升農村發展競爭力。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

鳳梨區域加工中心由縣政府與水保局輔導申請花東基金，透入1500萬元經費建置而成。台東縣長饒慶鈴表示，鳳梨區域加工中心的啟用是落實「在地生產、在地加工」的發展願景，也使鹿野地區農會功能提升一大步，讓農產品在地加工，落實產地標章。特別感謝立委、水保局、議員、農會的幫忙，大家一起為台東農產建立更多優良在地品牌。

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