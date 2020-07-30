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趁接送上下課「伸狼爪亂摸」！女童國文造句曝實情　空手道教練下場曝

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▲性侵,變態,性騷擾。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲徐姓空手道教練為滿足私慾，竟趁女童練習動作的時候，伸狼爪猥褻。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／新北報導

徐姓空手道教練為滿足自己私慾，竟趁接送9歲女童晴晴（化名）往返家中及道館的時候，趁機伸手猥褻她胸部及下體，晴晴崩潰向外婆求救。事情曝光後，徐男被依犯害性自主等罪判處有期徒刑4年。全案仍可上訴。

60歲徐姓男子2014年起開始擔任9歲女童晴晴的空手道教練，但2015年5月訓練期間，他竟趁接送晴晴往返家中及道館的機會，讓女童站立在機車前方，不顧她閃躲，隔著衣褲用手撫摸她胸部及下體。晴晴遭侵犯後，將事發經過告訴外婆，後來上課便全改由外婆接送。

原以為徐姓教練不會再犯，怎料，他2017年底至2018年初又色慾大開，竟趁幫晴晴私下特訓的時候，在晴晴外婆工作地旁騎樓的走廊，利用女童練習動作的時候，隔著衣褲撫摸她下體及胸部，甚至是直接親吻嘴巴，前後加總約4次。事發過後，晴晴在國文課上寫造句時因內容有異，老師經詢問外婆得知實情後，才進而通報學校。

檢方偵訊時徐男否認犯行，但新北地院審理時他改口承認錯誤。法官認為，徐男身為空手道教練，竟為滿足私慾猥褻女童，造成她身心受創嚴重，不過考量他沒有前科，且深感懊悔，審結依犯害性自主等罪判他有期徒刑4年，全案仍可上訴。

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