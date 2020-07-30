爆料達人新預測！iPhone 12傳10月與新版iPad一同亮相

▲蘋果發表會的日期眾說紛紜。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

日前有消息稱，蘋果新一代iPhone系列機款將於9月8日亮相，不過稍早爆料人士Jon Prosser則提出不同的預測，稱iPhone 12及新的iPad機款會在十月推出。

考量到新冠肺炎的影響，此前有眾多傳言稱iPhone 12系列機款將部分或全面「延遲發布」，高通於今（30）日暗示其5G晶片合作夥伴之一將有「輕微」延遲的狀況，外界解讀這可能是暗指蘋果。據Jon Prosser稍早發布的推文，蘋果可能會在10月份推出iPhone 12及新款iPad。

iPhone 12

New iPads



October — Jon Prosser (@jon_prosser) July 29, 2020

有關於蘋果發表會的日期有許多不同的猜測，上週蘋果爆料者iHacktu Pro發布推文稱蘋果今年下半年將有2場發表會，分別在9月8日及10月27日舉行。

其中9月8日的線上發表會將推出iPhone、Apple Watch、iPad及無線充電板AirPower，而10月27日則會公開首款搭載Apple Silicon晶片的Mac電腦，若活動不在線上舉辦，則Apple Glass智慧眼鏡將有機會亮相。

Jon Prosser此前曾準確預測了一些蘋果的計畫，如13吋MacBook Pro的更新以及新iPhone SE的發布日期，但在其眾多爆料中，也有一些錯誤資訊，如在蘋果開發者大會（WWDC）展開前，他曾爆料蘋果將更名iOS，改為iPhoneOS。

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