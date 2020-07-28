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美軍P-8A巡邏機飛入黑海　俄出動Su-27戰機邊界攔截

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美國海軍一架P-8A「海神」。（圖／CFP）

美國一架P-8A「海神」昨在黑海遭俄國軍方攔截。圖為P-8A「海神」。（圖／CFP）

實習記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯軍方27日在黑海上空偵測到一架美國P-8A「海神」巡邏機，並正往俄羅斯的方向飛行，馬上派遣了一架Su-27戰機緊急升空攔截，並將美國軍機驅離。

根據俄羅斯國防部國防管理中心週一表示，南部軍區防空部隊派遣Su-27戰鬥機加以攔截目標後，美國軍機也在俄羅斯邊境掉頭，返回基地，全程飛行嚴格遵守使用空域的國際規則，Su-27戰機也在完成任務後平安返回基地。

根據飛機雷達空中監視的畫面，從西貢內拉空軍基地起飛的美國軍機在當地時間下午1點（約台灣時間下午6點）左右，在克里米亞半島（Krymskyi nivostriv）附近被發現，並在塞瓦斯托波爾（Sevastopol）附近的領空停留了大約兩個小時。飛機被攔截後約50分鐘，才開始從俄羅斯邊境撤離。

近幾個月來，美國軍機在俄羅斯邊境附近飛行的頻率變得越來越高，尤其是在黑海地區，最近一次是在7月23日，而在7月1日也有美國海軍的P-8A海神巡邏機與美國空軍RC-135戰略偵察機遭俄國Su-27戰鬥機攔截的紀錄。

▼俄國光是7月就攔截了美國軍機3次。圖為Su-35戰鬥機。（圖／路透社）

▼俄國光是7月就攔截了美國軍機3次。圖為Su-35戰鬥機。（圖／路透社）

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