警察找上門！「國考生」作弊被抓秒垮臉　超慘下場曝：以為只是取消資格

▲考試千萬不要作弊。示意圖，非本文當事人。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「參加國家考試不要作弊，一經查獲，必定移送法辦」。一名網友日前參加國考時，發現同考場的考生疑似因為作弊而被帶回警局，他原本以為作弊只是取消資格而已，想不到不但會被禁考，甚至還要面臨刑責，因此他便發文勸世，「不管如何，千萬不要在國考的時候以身試法」。

這名網友在《Dcard》上發文表示，他日前參加國家考試時，竟目睹警察找上門，觀察一陣子才發現，原來是同考場的考生因為作弊被抓到，所以要去警局進行相關調查。原PO表示，原本他以為國考作弊「可能跟指考一樣，只是取消資格，但後來才發現國考不是這樣，而且處罰蠻重的」。

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原PO形容當下情景，那名被抓到作弊的考生面露後悔的表情，因為這不但會讓前程全毀，回到家後可能也會被罵到臭頭，「雖然自作孽，但感覺還是蠻可憐的，希望他能撐過去，不要想不開」。

原PO也強調，不論是考試、經濟壓力大，或單純只是道德觀念不佳，都千萬不要選擇作弊，國考作弊的處罰是非常重的，「禁考5年+觸犯刑法第137條妨害考試罪」，考不上就休息一陣子再戰，一旦作弊，不但會喪失挑戰的機會，還會留下擦不掉的案底。

▲不論是什麼原因，作弊就是不對。（示意圖／取自Pixabay）

不少網友看到貼文後，紛紛留言表示，「我考統測的時候有人直接拿手機出來找答案」、「被抓了完全不會覺得可惜」、「我超膽小完全不敢作弊，連上課玩手機都不敢」、「寫在手上的時間和精力我都背起來了」、「我大學考試作弊被抓到的同學，去年還考上地特某區的榜首」、「無論如何，作弊就是不對」、「國考是要怎麼作弊啊傻眼」。

據考選部官網指出，作弊行為包含帶小抄，或在入場證、肢體、桌椅等處抄錄舞弊文字，除了予以扣考外，行為也涉嫌觸犯刑法第137條妨害考試罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金，因此「參加國家考試不要作弊，一經查獲，必定移送法辦」。考選部也補充，考試時，如果攜帶行動電話、穿戴式電子裝置（小米手環、Apple Watch等），也會被扣分，甚至導致無法錄取的嚴重後果。

此外，據《公務人員考試法》第22條指出，不管是冒名頂替、偽造應考證件、以詐術或不正當方法使考試發生不正確之結果，發現日起的5年內，皆不得參加考試院舉辦或委託舉辦的各種考試。

本文經《Dcard》原PO授權提供