抓到女神兵變把柄！扯男「10分鐘硬來2次」怒：像死魚　再逼用錢了事…她崩潰

▲周姓男子抓到心儀女子兵變把柄，竟以此威脅對方與他發生關係，還逼付錢了事，法官判刑5年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／桃園報導

桃園周姓男子抓包心儀對象兵變，竟傳訊恐嚇要散布對方劈腿一事，要對方「用性行為來抵」，強逼女子10分鐘與他發生關係2次，而食髓知味的他，甚至還要對方「用錢結束」，逼得女子匯了2萬元給他。法官審理後，依強制性交罪及恐嚇取財罪合併判周男5年徒刑。

根據判決，周男2018年1月間透過臉書主動與女子聯繫，因對方男友正在當兵，但有另名男友正在交往，女子於是明確告知，想藉此讓周男知難而退，且答應加周男LINE好友之後又立刻封鎖，因此惹怒周男。

周男2018年1月3日間辦了一支LINE的假帳號，並將2人先前所談及女子劈腿的對話截圖，以此威脅要將女子的行為公布在學校社團及爆料公社等。女子見狀，立刻解除對周男的封鎖，並打電話質問周男。

沒想到，周男竟藉此逼迫女子與他發生關係，女子因擔心其男友得知自己兵變，導致在交友圈內身敗名裂，只好答應周男要求。孰料，周男卻在完事後的10分鐘之內，又強迫女子與他發生第2次關係。

然而，食髓知味的周男，在與女子發生關係後，還不肯罷休，又再度恐嚇要散播女子劈腿的事，傳訊恐嚇女子「用錢結束」等，女子被逼得只好匯了2萬元給周男。

案經女子報警提告，周男坦承有恐嚇女子，但辯稱，發生關係是與女子協議好的，只是事後突然被封鎖，他於是跟女子稱，劈腿不好，應該讓其男友知道，對方才說要好好談，2人才因此協議性交，之後又因為一時貪念收了女子2萬元。

對此，女子表示，周男當時用臉書與她聯繫時，她臉書就顯示著有男友，且正在當兵，但周男卻一直想找她聊天，她於是明確告訴周男，「有第二個男朋友會管我」，隨後答應加對方LINE好友後立刻封鎖，沒想到卻惹怒周男，讓周男有把柄恐嚇她，甚至還說，「要用性行為抵這一次」。

女子提到，當時她被逼得只好配合，但過程中她完全沒有跟周男互動，而周男還因此不高興，覺得她像死魚一樣，完事後10分鐘又再發生第2次性行為。原以為事情已落幕的她，沒想到又收到周男訊息，要求她給錢，她只好匯1萬元給周男希望了事，但周男卻說「用1萬元買她這秘密太便宜了」，她只好再匯一次，一共匯了2萬元給周男。

女子事後不堪其擾決定報警提告，而法院審理時認為，周男透過臉書認識女子，卻在抓到對方把柄後，逼對方與他發生關係，嚴重傷害了女子的身心，且事後又恐嚇對方給錢，又不承認犯行，也未向女子道歉，並達成和解，法官最後依依強制性交罪、恐嚇取財罪合併判刑5年。

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