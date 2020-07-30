高雄「農藝童樂會」8/1登場！水上浮船、冰淇淋DIY　一起FUN「水花假期」

▲位於高雄市的物產館蓮潭旗艦店。（圖／翻攝自FACEBOOK／高通通-高雄SuperGo）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

暑假還沒帶小朋友出去玩嗎？高雄市農業局日前宣布，8月1至9日在物產館蓮潭旗艦店將舉行「農藝童樂會．水花假期」，現場邀請到話劇劇團演出。除此之外，還有各種體驗活動和市集，活動可配合振興券、農遊券上路，吃喝玩樂一應俱全，歡迎民眾一起同樂。

為期9天的水花假期，現場提供各種消暑好玩的戲水活動，包括30米超長滑水道、卡通遊戲氣墊、海上浮島、無敵風火輪、水上浮船、亮麗大海星。此外，還邀請親子話劇劇團到場演出，包括快樂鳥說故事劇團、蘋果劇團及豆子劇團。

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農業局還推出親子體驗活動，包括涼爽的香蕉冰淇淋DIY、諦太鼓打擊體驗的日本平太鼓、學習趣味的草裙舞等，現場還可以跟著祭司學習神秘氣球魔法。爸爸媽媽可以帶著小朋友一同享受親子時光，嗨翻這個暑假。

另外，當天將會舉辦「好農市集」，讓民眾深入市區展售區，透過當地食材特產，認識高雄農特產及生產者，並用振興券、農遊券進行購物，消費集點可以挑選各種好禮直接憑券兌換贈送，還有機會參加抽獎活動，最高贏取價值8888元的提貨券。