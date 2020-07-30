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台北市推「以票換票」　三倍券再加碼送禮專案

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▲▼柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

▲柯文哲參加「雲端發票換門票」振興專案。（圖／記者楊亞璇攝）

實習記者李佩弦／台北報導

台北市政府再加碼三倍券優惠方案，市長柯文哲29日上午宣布「雲端發票換門票」振興專案，表示除了可以振興經濟外，還可以加速帶動無現金支付消費轉型，他鼓勵民眾多捐贈在台北市消費的雲端發票。

台北市政府今天推出「雲端發票換好禮活動」，只要總金額達1000元，就可兌換好禮3選1，台北市動物園、貓空纜車或兒童新樂園的門票任你挑，滿2000元，則可以兌換2張，以此類推。活動規畫民眾只要在8月1日起至9月15日之間，輸入手機號碼、接著輸入驗證碼，就可成為會員參加「雲端發票換好禮」的活動。

柯文哲認為，三倍券最大的問題就是在逼每個縣市比加碼，但每個縣市的財政狀況不同，北市府比較有前瞻性，把三倍券做為數位轉型的一個動力，因此結合敬老卡、愛心卡、學生卡來推動。

柯文哲表示，只要想到振興券印紙張花了12億，就會想開始罵，這次推出雲端發票可以兌換場館門票，除了鼓勵民眾使用雲端電子發票外，也可以因應防疫，降低病毒感染風險，希望盡量減少民眾拿紙本發票，讓雲端發票逐漸取代實體發票，目前各機關使用率也已經高達7成以上。

此外，柯文哲在記者會後接受聯訪時提到，不敢承諾可以跟台南市一樣，用三倍券加碼「抽房子」，但會再問問產發局，還有多少獎品可以拿出來抽獎，不會隨便開支票。

▼ 柯文哲接受記者聯訪。（圖／記者楊亞璇攝）

▲▼ 柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

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