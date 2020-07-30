李登輝是出書最多的總統！口述著作13本　《台灣的主張》開始正名

▲李登輝一生台獨思想濃厚，同時也是史上出書最多的總統。（圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

台灣歷任總統在卸任後出書是一項慣例，已故的前總統李登輝是歷任總統中出書最多的總統。回顧李登輝一生，他在1999年拋出兩國論之後，在台灣主權上掀起爭議，而他所強調的「特殊的國與國關係」，也讓李開始成為影響台獨運動的重要精神領袖。

為了闡述個人政治理念和提升個人形象，李登輝是中華民國政治史上出書最多的總統，光是口述著作就有13本，2015年也推出了《新．台灣的主張》，闡述台灣歷經16年的2次政黨輪替後的出路。

除了早期的《台灣農業發展的經濟分析》、《愛心與信心》等較為專業的書籍外，李登輝分別在1994年出版《經營大台灣》和1999年發表《台灣的主張》，其中《台灣的主張》一書審視了包括中國大陸共產黨與台灣從殖民到民主化的歷程，對當時亞洲政權的脈絡和台灣認同發展提出諸多整理、思考、反省，期許，與當年拋出震撼國際的兩國論不謀而合。在千禧年來臨之際，試圖翻轉整個台灣的定位與走向，也不難看出李善用宣傳、懂得抓住時機點的謀略性格。

接著，在前總統陳水扁面臨第一屆總統任期屆滿時，李登輝接連出版《武士道解題：做人的根本》、《見證台灣：蔣經國總統與我》、《李登輝總統照片集》等包含口述相關著作。

2008年，前總統陳水扁卸任總統，李登輝在市面上又有了《李登輝總統訪談錄》、《一個台灣人總統的誕生：李登輝總統口述訪談菁華》等書，出版時機點都剛好選在大選正熱時，再度印證李登輝善於掌握政治氛圍，保有自己政治舞台的影響力。



▲李登輝善於掌握政治時機點與吸引媒體的目光。（圖／ETtoday資料照）

2009年，國民黨拿回中央執政權的第一年，李登輝再接再厲，出版了《最高領導者的條件》，在書中以曾擔任國家領導人的角度為出發，將自身經驗和研究融入，旨在幫助民眾選出理想優秀的領導人，督促領導人做好且創造社會更多的幸福。

沉寂了4年後，李登輝又出版《為主作見證：李登輝的信仰告白》與《二十一世紀台灣要到哪裡去》，其中，《二十一世紀台灣要到哪裡去》內容中痛批了兩岸所謂的「維持現狀」，是無限期地延擱自己的內在所求，以閉鎖的心態在瞬息萬變的世界中隨意漂流，「這絕非當家作主應有的認識，改造新時代台灣人的心靈狀態，也是本書的目的」，清楚表明了具有台獨精神的意識，而此書也是在中國大陸主席習近平上台約半年後所出版的。

2015年的台灣，前一年經歷318學運，而下一年又幾乎肯定地要迎來民進黨的政權輪替，在台獨意識與公民覺醒高漲的氛圍下，此時李登輝出版了《新．台灣的主張》一書，內容與1999年的《台灣的主張》相呼應，他在書中強調，「新台灣、新台灣人一定要基於使命與責任，彰顯自己的存在，創造新歷史的主張至今仍未改變」。他希望重新指引台灣未來該走的方向，盼望新台灣人要團結一致，跨越差異，合力鞏固台灣，以對抗企圖統一併吞台灣的中國。

回顧李登輝一生的出版的著作和相關書籍，除了能明白李登輝極力闡述自身的政治主張、人格精神外，他對於台灣、大陸乃至整個東亞的發展與期盼，也透過著作一一地呈現；李登輝早年常被外界批評權謀極深，而晚年時又因為屢屢發表驚人言論而飽受爭議。不過，透過書中的內容就可發現，其實他精於嗅出政治氛圍，善於傳遞政治理念，一切言行舉止早就有脈絡可循，而這也能解釋追隨其精神思想的群眾，為何將李登輝定位在「台灣之父」而不敗的原因。

李登輝生平：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

▼李登輝一生所闡述的政治精神和理念，被其追隨者譽為「台灣之父」。（圖／本報照）

