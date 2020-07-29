▲台東大目釋迦運送更便利，太麻里貫穿富山＆金崙產業道路完工。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東太麻里鄉大目釋迦目前正進入生產期，為方便富山及金崙兩地農民運送大目釋迦等農作物下山，貫穿兩地的產業道路已經完工，縣長饒慶鈴表示，雖然只是660米長的道路，但金崙村的農民終於不用繞遠路經過富山才能到達釋迦園，鋪設的路面更方便、迅速農民運輸農產品。

去年底，饒慶鈴在縣府農業處水保科長吳克炯的陪同下，實際走一趟富山產業道路，體會泥路顛簸不平、運送農作物不易的窘境，更為棘手的是，農民得多繞2公里的遠路才能到達農園。

翁麗吟縣議員說，該農路為運輸農產的唯一道路，也是附近住戶出入的主要道路，但該路段還有最後一段路是泥路，而且雜草叢生，每逢下雨、路面泥濘而險象環生，需要改善現狀。

為了解決農民路不平、繞遠路的問題，饒縣長在聽取農業處水保科的改善規劃計畫後，當場答應台東縣議員翁麗吟及太麻里鄉民代表雷明聖的建議，決定撥付建設經費，全力支持鋪設貫穿富山、金崙兩地的產業道路。

縣府農業處指出，該路段共鋪設660米長、3米寬的全新水泥路面，受益的農田面積有20公頃左右，能在進入大目釋迦盛產期前完工，讓農民方便運輸釋迦下山，以提升農產品運輸的效益、維護人車的安全，增加農民收益。

►靠這樣年輕20歲



►二手票券豐富你的生活

