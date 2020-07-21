台東大目釋迦每周一次鮮採直送　空運高價進軍香港市場

▲ 台東大目釋迦每週一鮮採直送，空運高價進軍香港市場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了開拓國外銷售市場，台東縣長饒慶鈴上任後積極行銷全世界公認最好吃的太麻里鄉大目釋迦，21日上午在太麻里地區農會舉辦「大目釋迦要從台東飛出去，週週鮮採空運香港高端市場」記者會。饒慶鈴宣布，太麻里鄉的大目釋迦將從高雄小港國際機場由飛機運送到香港，每週一次鮮採直接配送香港訂戶。

饒慶鈴指出，全國10顆釋迦中，有9顆是台東生產的，今年由於氣候穩定，讓太麻里鄉的大目釋迦更是鮮甜爽口外，加上產期調節有成、風調雨順，產期可望從現在開始，一直收成到明年3、4月；尤其在太麻里年輕人回鄉種植大目釋迦、成立青農番荔枝產銷班之後，不只拿下全國第1名產銷班的頭銜，還獲得香港市場青睞，得以高價進軍香港高端市場。

農業處表示，活動特別選在9點48分啟動，就是希望台東大目釋迦運銷直飛香港，可以「就是發」讓農民賺大錢，畢竟大目釋迦台東種植面積有2千5百多公頃，年產量高達2萬8千公噸，是台東最重要的經濟果樹。感謝太麻里農會設置最新穎的冷凍冷藏庫，並配合釋迦產期啟用，讓釋迦農最保貴的果品可以新鮮儲藏在這裡，方便農民使用、保鮮又保值。

►靠這樣年輕20歲



►二手票券豐富你的生活

