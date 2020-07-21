　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東大目釋迦每周一次鮮採直送　空運高價進軍香港市場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 台東大目釋迦每週一鮮採直送，空運高價進軍香港市場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲ 台東大目釋迦每週一鮮採直送，空運高價進軍香港市場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了開拓國外銷售市場，台東縣長饒慶鈴上任後積極行銷全世界公認最好吃的太麻里鄉大目釋迦，21日上午在太麻里地區農會舉辦「大目釋迦要從台東飛出去，週週鮮採空運香港高端市場」記者會。饒慶鈴宣布，太麻里鄉的大目釋迦將從高雄小港國際機場由飛機運送到香港，每週一次鮮採直接配送香港訂戶。

饒慶鈴指出，全國10顆釋迦中，有9顆是台東生產的，今年由於氣候穩定，讓太麻里鄉的大目釋迦更是鮮甜爽口外，加上產期調節有成、風調雨順，產期可望從現在開始，一直收成到明年3、4月；尤其在太麻里年輕人回鄉種植大目釋迦、成立青農番荔枝產銷班之後，不只拿下全國第1名產銷班的頭銜，還獲得香港市場青睞，得以高價進軍香港高端市場。

農業處表示，活動特別選在9點48分啟動，就是希望台東大目釋迦運銷直飛香港，可以「就是發」讓農民賺大錢，畢竟大目釋迦台東種植面積有2千5百多公頃，年產量高達2萬8千公噸，是台東最重要的經濟果樹。感謝太麻里農會設置最新穎的冷凍冷藏庫，並配合釋迦產期啟用，讓釋迦農最保貴的果品可以新鮮儲藏在這裡，方便農民使用、保鮮又保值。

►靠這樣年輕20歲

►二手票券豐富你的生活
 

ET快訊
台灣赴曼谷班機又傳有9人發燒！指揮中心回應了
夫妻為三倍券翻臉！他要買微波爐竟載3歲女兒離家失蹤
威力彩連槓46次飆25億！「偏財運最旺」4星座曝光
驚悚影片曝！台中小客車左轉猛撞騎士噴飛3m　碎片炸裂連8撞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東大目釋迦每周一次鮮採直送　空運高價進軍香港市場

吃完火鍋現金、金融卡留店內　枋警求助郵局線上客服迅速找上失主　

台南安南醫院凌晨火警　消防安全設備發揮作用員工成功壓制火勢

發願行善！普光慈善會25日運作　謝惠仁：感謝大家給我機會

白河波麗士結合地方特性及產業活動　深耕在地警政服務

屏東男撿到手機路旁等失主　見警巡邏招手直接面交…純樸民風被讚爆

台南市議會提建言　郭信良：盼國慶煙火改於安平漁港施放

暑假Fun心遊花東！拍下「花東之美」抽大獎　至8月31日止

賣掉老厝搬進護家！　花蓮91歲嬤開心：現在我的厝底家

鼓勵回收　紙餐具循環友善店家補助活動開跑了！

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

台東大目釋迦每周一次鮮採直送　空運高價進軍香港市場

吃完火鍋現金、金融卡留店內　枋警求助郵局線上客服迅速找上失主　

台南安南醫院凌晨火警　消防安全設備發揮作用員工成功壓制火勢

發願行善！普光慈善會25日運作　謝惠仁：感謝大家給我機會

白河波麗士結合地方特性及產業活動　深耕在地警政服務

屏東男撿到手機路旁等失主　見警巡邏招手直接面交…純樸民風被讚爆

台南市議會提建言　郭信良：盼國慶煙火改於安平漁港施放

暑假Fun心遊花東！拍下「花東之美」抽大獎　至8月31日止

賣掉老厝搬進護家！　花蓮91歲嬤開心：現在我的厝底家

鼓勵回收　紙餐具循環友善店家補助活動開跑了！

王文洋子控密友多次盜用臉書…學長稱「為他爭取自由」嘆：了解人性黑暗

「願意跟你發生關係！」　神秘「蓓蓓」誘惑男大生進超商⋯真相崩潰

緯創攜手微軟成立「創新產品辦公室」！2年內砸5000萬元　培育AI人才助台灣產業

值勤14小時累倒！　汪撒嬌狂盧「只要爸帶散步」...他邊碎念邊拿牽繩

蘇貞昌回應蘇震清「外交部密件」案：沒有的話不該冤枉人家

裘德入圍金曲歌王「神祕個資曝光」！　國中唱歌竟被嫌難聽

千萬外國客沒了！北市府「祭妙招」吸國旅客　再辦觀光論壇拼轉型

國人旅遊屬性難改⋯林佳龍喊「分流」也沒用！學者籲：地方政府要加碼吸客

暑假出遊注意！高美溼地假日交通管制禁行汽機車　高鐵搭公車可直達八仙山

雪佛蘭C7山路彎道遭撞毀容　買不到半年估修50萬！車主身分曝

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

地方熱門新聞

澎湖計程車司機超正！他一上車推爆

逼走基地台斷訊　嘉縣水上鄉訊號回來了

租車爽玩澎湖　他忘記一動作被討5500

澎湖租車行「機車被掃光」！萬人塞街頭

澎湖綠蠵龜疑遭螺旋槳擊中　背殼爆裂亡

萬人登島！澎湖居民嚇：晚上竟大塞車

公車候車區竟在鐵道上　議員請命改善

愛妻族潘永吉種紅毛丹　解馬來西亞妻相思愁

神轎撫身罕病小妹…奶奶：有媽祖處理

騎士撞路樹 　138萬Ninja H2重機快成廢鐵

搶搭三倍券熱潮開啟國旅城市互惠模式

全中運台東代表隊成績亮眼　已奪9金

桃園金牌企業　《關鍵影響力》新書發表

9歲兒為抓魚掉入埤塘　母救子溺死

更多熱門

相關新聞

英中止引渡協議　不排除更進一步

英中止引渡協議　不排除更進一步

英國為因應中國6月底實施《港版國安法》，有意出手支援300萬港人，外交大臣拉布（Dominic Raab）20日更宣布，中止與香港的引渡協議，中英緊張升溫。外媒指出，英國不排除對中國採取進一步措施。

英暫停與港引渡協議　多國計畫跟進

英暫停與港引渡協議　多國計畫跟進

如果香港特首的銀行帳戶、信用卡被除名

如果香港特首的銀行帳戶、信用卡被除名

英終止「香港引渡協議」中英矛盾升溫

英終止「香港引渡協議」中英矛盾升溫

香港病例暴增！張文宏分析關鍵

香港病例暴增！張文宏分析關鍵

關鍵字：

大目釋迦直送空運香港

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

家長會長帶頭霸凌　畢典致詞「公審」自閉男童

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

更多

最夯影音

更多
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面