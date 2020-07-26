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金門牛結節疹疫苗注射率超過80%！農委會曝一大「嚴厲挑戰」

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▲▼牛結節疹疫苗金門開打。（圖／防疫檢疫局提供）

▲農委會表示，金門牛結節疹疫苗注射率已超過80%。（圖／防疫檢疫局提供）

記者許展溢／台北報導

農委會牛結節疹（LSD）緊急應變小組今（26日）表示，中央籌組的注射隊與金門通力合作為金門縣全縣牛隻注射牛結節疹疫苗，今持續在金湖鎮、金沙鎮、金城鎮、金寧鄉及烈嶼鄉等5鄉鎮，執行養牛場牛隻之疫苗注射工作，計35場、完成注射804頭，累計至今日已完成102場、4591頭，經過注射隊全體努力下，疫苗注射頭數比率，已達82.5%。

農委會指出，今金門縣無新增案例，疫苗注射隊除執行牛隻疫苗注射，並同時進行該等牛場病媒防治及消毒輔導；累計各鄉鎮執行情形分別為金湖鎮28場2008 頭、金城鎮30場607頭、金寧鄉23場871頭、金沙鎮16場1070頭、烈嶼鄉5場75頭。

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▲▼牛結節疹疫苗金門開打。（圖／防疫檢疫局提供）

▲農委會指出，小規模養牛戶，場內設備較為陽春或不足，對於疫苗注射是嚴厲的挑戰。（圖／防疫檢疫局提供）

農委會表示，金門縣養牛場有594場，其中飼養30頭以上，較具規模及設備的養牛戶有58戶，而飼養30頭以下，未具飼養規模及設備之養牛戶有536戶，佔全縣飼養比例為 90%。截至今日為止，疫苗注射頭數比率已超過80%，其中大規模飼養戶之牛隻疫苗注射已完成50戶，完成率86%，未來將執行小規模養牛戶疫苗注射。

不過，農委會提到，這些小規模養牛戶，場內設備較為陽春或不足，對於疫苗注射隊業務執行，將是一個較為嚴厲的挑戰，籲請金門縣小規模養牛戶，配合金門縣政府疫苗注射行程，事前將牛隻綁好、固定好，讓注射隊方便及安全執行疫苗注射工作。
 

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