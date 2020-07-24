中華電「5G之境」體驗車開跑　北中南都有機會享受到

▲中華電信「5G之境」體驗車首場活動於台北車站新光三越前廣場登場。（圖／記者李毓康攝）

記者邱倢芯／台北報導

為了讓全台灣的消費者有機會親自體會到5G應用的魅力，中華電信今（24）日宣布，「5G之境」體驗車正式開跑，首場活動於台北車站新光三越前廣場登場。

據了解，中華電信「5G之境」體驗車將於7/24～7/26每日下午3點至晚間9點，在台北車站新光三越前廣場展演；7/31～8/2每日下午3點至晚間9點，在台中草悟道廣場提供民眾體驗；而8/14～8/16每日下午2點至晚間8點則是會在高雄漢神巨蛋1樓廣場進行巡迴展演。

在「5G之境」體驗車中，消費者將可體驗到中華電「Hami雲端遊戲」，並透過5GC享受到4K高解析度遊戲體驗；在「Hami VR」體驗區中，消費者只要戴上VR設備，即可看到360度全景表演；另外還有「Hami書城AR書櫃」，將以AR真人說書結合虛擬場景與實境，享受到嶄新的沈浸式閱讀體驗。

▼在中華電信「5G之境」體驗車中，消費者可體驗到「Hami雲端遊戲」、「Hami VR」，以及「Hami書城AR書櫃」等應用。（圖／記者李毓康攝）

中華電也將在「5G之境」體驗車各地的活動中，將提供參與體驗的民眾Hami Point或環保飲料杯套等小禮品；除此之外，參加體驗還有機會抽中5G手機、VR設備等加碼好禮。