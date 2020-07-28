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眾神之都再推月老代言的神級零食　黃偉哲邀請民眾持三倍券遊台南拜月老抽大獎

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▲台南邀請府城人氣最旺、遊客最愛的月老代言，推出限定販售的神級零食「月老知我心QQ軟糖」，黃偉哲邀請民眾持三倍券遊台南拜月老抽大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南邀請府城人氣最旺、遊客最愛的月老代言，推出限定販售的神級零食「月老知我心QQ軟糖」，黃偉哲邀請民眾持三倍券遊台南拜月老抽大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「Juice甜在心，找到好愛情」！農曆七夕在即，台南邀請府城人氣最旺、遊客最愛的月老代言，推出限定販售的神級零食「月老知我心QQ軟糖」。

▲台南邀請府城人氣最旺、遊客最愛的月老代言，推出限定販售的神級零食「月老知我心QQ軟糖」，黃偉哲邀請民眾持三倍券遊台南拜月老抽大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲28日與府城七座廟宇—寧南坊重慶寺、全台祀典大天后宮、台灣祀典武廟、大觀音亭暨祀典興濟宮、鹿耳門天后宮、南鯤鯓代天府、正統鹿耳門聖母廟所供奉的月老神尊共同發表，不但希望天下有情人終成眷屬，更要將軟糖贈送給單身的台南市議員與在國會的單身立法委員，祝福藉由月老加持的QQ軟糖找到好愛情。

▲台南邀請府城人氣最旺、遊客最愛的月老代言，推出限定販售的神級零食「月老知我心QQ軟糖」，黃偉哲邀請民眾持三倍券遊台南拜月老抽大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，七夕將近，相信月老都已經準備好要為有情人牽起姻緣的紅線，熱情邀情全國各地的有情男女都能來，持著三倍券來台南拜月老祈求好姻緣，在月老的安排下不但可能經歷奇緣巧遇，獲得人生的另一半，消費滿200元登錄發票也有機會獲大獎。

▲台南邀請府城人氣最旺、遊客最愛的月老代言，推出限定販售的神級零食「月老知我心QQ軟糖」，黃偉哲邀請民眾持三倍券遊台南拜月老抽大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）
黃偉哲強調，消費券開始發放至23日，台南不到10天上網登錄發票的金額已破一億，截至27日為止更已突破2億4千萬，持三倍券在台南消費就有機會滿足五子登科的房子、車子與銀子等大奬，而妻兒部分，就得靠月老的神力幫忙，歡迎大家趁著暑假期間來拜月老買QQ軟糖尋找真愛，不但吃在嘴裡甜在心裡，還能抽大獎。

台南市議員許至椿、陳怡珍、周麗津、李啟維、蔡旺詮與呂維胤也都來到記者會共襄盛舉，紛紛手持QQ軟糖開心與七大廟宇的月老合照。
▲台南邀請府城人氣最旺、遊客最愛的月老代言，推出限定販售的神級零食「月老知我心QQ軟糖」，黃偉哲邀請民眾持三倍券遊台南拜月老抽大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）


文化局說明，台南擁有「千廟之城」美稱，亦是全國祀奉月老廟宇最多的城市，每年農曆七夕前後，眾多單身男女都會前來祈求有愛情守護神美譽的月老，配合即將到來的台南七夕愛情嘉年華，今年市府首度攜手義美食品的熱銷商品「義美寶吉果汁QQ糖」與七間供奉月老的廟宇合作，推出「月老知我心QQ軟糖」，首波葡萄口味，酸甜滋味宛如愛情；包裝設計更集結7間月老廟元素，主打「召喚月老、終結單身、守護愛情」，希望能吸引更多年輕族群實際走訪廟宇，瞭解在地的文史風俗，從諸多傳說故事中獲得更多的創意樂趣。

台南市古蹟推出一連串台南限定的「神級商品」，請出眾神和歷史人物來保佑加持屢屢造成搶購，更讓民眾以更有趣、多元的方式認識台南。「月老知我心QQ軟糖」即日起在台南古蹟景點獨家販售，銷售端點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人館、1661台灣船園區及台南山上花園水道博物館等處，各項零食創意商品於防疫期間也推出專線(06-2135518)訂購的宅配服務。掌握「月老知我心QQ軟糖」及其他台南限定商品最新訊息及活動詳情，歡迎持續鎖定台南市政府文化局網站、「台南七夕嘉年華」及「藝遊台南」臉書粉絲專頁！

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