泰籍移工染疫國內匡列189人「還有161人檢驗中」結果明公布

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者洪巧藍／台北報導

泰國公布一名從台灣返國的泰國移工確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心匡列追蹤189人，其中29人屬於宿舍、工作區接觸者，另有公司其他員工160人。發言人莊人祥今（28）日記者會中公布29名接觸者已經有28人病毒核酸、血清抗體檢驗陰性，剩餘1人與公司其他員工160人也已完成採檢，結果將於明（29）日下午指揮中心每週例行記者會中公布。

莊人祥表示，經調查，該名泰籍移工為30多歲男性，2018年1月來台工作，今年7月21日返回泰國後，22日出現腹瀉，無呼吸道症狀、無發燒、無嗅味覺異常，25日於泰國採檢後以核酸檢測驗出陽性。經衛生單位疫調後，已匡列189人，分別為宿舍區接觸者18人、工作區接觸者11人及公司其他員工160人。

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指揮中心指出，個案在台期間，活動地以北部工作地點及宿舍為主，衛生單位截至目前已掌握個案接觸者共29人，已於7月27日安排採檢送驗，其中18人為宿舍區接觸者，列為居家隔離對象，除1人曾於25日出現咳嗽、流鼻水症狀，目前於醫院隔離中，其餘已安置於集中檢疫所，預計8月5日解除隔離；另外11人為工作區接觸者，皆無症狀，列為自主健康管理對象。目前，已完成採檢29人，其中28人核酸檢測檢驗結果為陰性，1人檢驗中。

指揮中心表示，為降低傳染風險，已於今(28)日針對公司其他員工共160人擴大採檢完畢；上述160人目前皆無疑似症狀。