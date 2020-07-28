比利時新冠疫情重燃…實施更嚴格社交限制　安特衛普宣布宵禁

▲比利時安特衛普街頭的防疫告示。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

比利時新冠肺炎疫情現出升溫趨勢，當地政府宣布自29日起實施較上次更嚴格的社交限制措施，包括限制社交接觸、商店1人購物等。在疫情最嚴重的安特衛普地區則將實施宵禁。

《布魯塞爾時報》（Brussels Times）報導，宵禁令意味著安特衛普省居民每晚11時30分以前就必須返回住處，至次日清晨6時前不允許出門，所有餐廳、酒吧、咖啡館等場所必須在晚間11時以前打烊，且必須嚴格確保每位顧客保持1.5公尺的社交距離。

新規定預計將實施4周時間。安特衛普省長伯克斯同時宣布，所有12歲以上居民出入公共場所都必須配戴口罩。

另外，比利時政府也對該國其他地區實施疫情防制措施，但與上次不同的是，允許保持密切聯繫的人數從上次的每人每周接觸15人，減少到每戶接觸5名固定人士。新規定強烈建議民眾遠程辦公，且商店僅允許每戶1人獨自購物，且每次不得超過30分鐘。

隨著比利時新確診病例增加，專家們憂心可能釀成新冠病毒第二波大流行，其中安特衛普已經成為比利時的「病毒溫床」，有55％新增病例都出現在安特衛普。伯克斯呼籲民眾不要前往安特衛普，居民也不要離開當地，避免病毒進一步傳播。

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