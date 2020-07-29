女兒禮貌請借過！高中屁孩秒飆「三字經」再道歉　媽一知真相氣炸

▲酷夏當前，不少爸媽都會帶孩子去水上樂園玩。（圖／記者傅誠攝）

記者曾筠淇／綜合報導

炎炎夏日，不少爸媽都會帶小朋友到水上樂園消暑，這名網友日前趁著女兒生日，決定到知名樂園玩水，不料好好的心情全被一群高中屁孩毀掉。原PO表示，女兒當時因為被前方的一群男生擋住，因此請對方「借過」，然而這群屁孩竟直接以三字經回嘴，讓她非常傻眼，也為女兒感到相當氣憤，「罵人就算是口頭禪，我也要承受嗎」。

這名已為人母的網友在「爆怨公社」上發文表示，因為女兒生日，所以便到知名水上樂園玩水，他們當時才剛把東西放在置物櫃、轉身準備走出去，便被一群目測年齡約高中、大學的年輕男生擋住。女兒見狀後，便請對方「借過」，不料竟遭其中一名男生以三字經伺候。

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原PO當時一聽到女兒被罵三字經，立刻怒道，「只是借過幹嘛罵人」，而對方也立刻致歉，說明自己只是在與其他友人打鬧。回到家後，女兒卻表示，當時這群男生不但罵三字經，還直接嗆借X小，無辜的她也不懂「那個大哥哥為什麼要罵」。

▲原PO一得知真相，立刻暴怒。（圖／取自Pixabay）

原PO得知事實真相後，氣憤表示，「那個罵人就是對著我們罵，道歉的也不是罵人的，所以罵人就算是口頭禪，我也要承受嗎」。原PO相當心疼女兒無辜遭到三字經對待，不明白只是借過而已，何必出口成「髒」，希望對方「有水準一點」。

不少網友看到貼文後，紛紛留言怒轟，「大聲的問他，找我有事嗎」、「這樣罵，羞辱的是自己父母跟家教而已」、「敢罵又不敢承認」、「沒教養的人」、「有夠沒品」、「粗話價目表下載一下」。此外，也有網友歪樓表示，「可能是您太漂亮，他們忍不住對妳女兒說」、「暗戀妳很久」、「想要把媽媽」。