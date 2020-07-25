情侶瀑布戲水險遭吞沒　躲岩壁求生…消防英雄繩索橫渡搭救

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石25日下午下起了磅礡大雨，造成山區溪水暴漲，1對情侶被受困在比麟瀑布的岩壁上，新竹縣消防局獲報後出動1車4人攜帶專業水域裝備前往救援，消防員帶著急流救生衣及繩索橫渡至對岸岩壁，歷經1小時，才將受困情侶順利救下。



▲一對情侶前往比麟瀑布戲水，突遇溪水暴漲受困。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）





新竹縣政府消防局表示，傍晚17時38分接獲民眾報，於尖石鄉比麟瀑布有1對情侶受困於岩壁上，尖石分隊救援人員抵達比麟瀑布後，由小隊長徐錦貴立即指示隊員賴俊傑、黃文祥著急流救生衣，並攜帶急流救生衣及繩索橫渡至對岸岩壁上救援受困情侶，另一名隊員何仰哲則擔任繩索確保員，終於在半小時後接觸受困情侶。

▲消防人員協助情侶穿著急流救生衣，由兩名消防員分別於河床兩岸，擔任繩索確保人員，另一名黃姓消防員再逐一護送受困情侶至河岸。

消防人員檢視兩人生命徵象確定無礙後，協助情侶穿著急流救生衣，由兩名消防員分別於河床兩岸，擔任繩索確保人員，另一名黃姓消防員再逐一護送受困情侶至河岸，18時40分左右將兩人護救上岸，成功圓滿完成任務。

近日午後山區頻現大雨，易造成溪水暴漲，消防局也提醒民眾，前往遊玩時千萬別貿然涉水嬉戲以確保安全；從事登山、戲水活動時，應遵守由教育部體育署提供「救溺五步、防溺十招」水域安全守則，認識相關風險並自我負責，慎選教練、指導員，才能玩得盡興又安全。

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