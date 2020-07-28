宜蘭補助「紙餐具回收設施」　外食族請「清、分、疊」創造乾淨環保城市

▲宜蘭環保局補助紙餐具回收，並推動紙餐具「清、分、疊」運動，讓宜蘭更乾淨與永續。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

疫情使得自助餐店及便當店之紙餐具使用量增加，紙餐具使用後，因殘留油污或菜渣，若店家無設置分類回收設施，民眾易將廢紙餐具併同垃圾丟棄，為此，宜蘭環保局推動紙餐具「清、分、疊」運動，也具體補助自助餐店及便當店回收設施、紅外線語音播放設備，為環境減少負擔，讓宜蘭更乾淨與永續。

宜蘭縣長林姿妙表示，為促使民眾將食用後之廢紙餐具妥善分類回收，今（2020）年宜縣府特別推出「紙餐具循環友善店家補助計畫」，協助店家購置「紙餐具回收設施」及「紅外線語音撥放設備」，並宣導民眾正確的紙餐具「清、分、疊」3步驟，提升廢紙餐具回收成效。

宜蘭環保局即日起受理「紙餐具回收設施」之補助申請，只要是座落於宜蘭縣內，且營業項目登記為「便當、自助餐店」之店家，即可向環保局申請「紙餐具回收設施」及「紅外線語音撥放設備」各1台。

於環保局審核通過後，店家須配合於店內張貼環保局提供之認證貼紙及宣導海報，即可獲取紙餐具回收設施及紅外線語音撥放設備，藉此提升店內用餐後民眾紙餐具分類回收觀念與習慣，申請截止期限為2020年9月底，請「便當、自助餐店」向環保局申請。

另外，到「便當、自助餐店」用餐的顧客，記得「廢紙餐具清分疊，回收乾淨又整潔」，說明如下：

（一）「清」：即「清理」，擦拭廢紙餐具以去除廚餘及油污。

（二）「分」：即「分類」，將紙容器、廚餘、垃圾分三類。

（三）「疊」：即「堆疊」，將紙容器推疊整齊於紙餐具專用堆疊回收設施。

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