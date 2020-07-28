高通推出QC 5.0技術 可讓手機在15分鐘內充飽電

特約記者洪聖壹／綜合報導

高通在 2018 年宣布推出 Quick Charge 4+，讓充電速度與 Quick Charge 3 相比提升 20%，在相同功率下，它能讓手機充電溫度下降攝氏 5 度。使用 Quick Charge 4+ 技術，只需 15 分鐘就能使設備獲得 50% 的電量。如今高通正式推出QC 5.0技術可讓手機在15分鐘內達成滿血電力。

高通宣布推出的 Quick Charge 5.0，相較於 Quick Charge 4+ 來說，搭配相對應的 Quick Charge 5.0 充電插頭或者充電裝置，可以讓手機在 5 分鐘內從 0% 達到 50%，並且在 15 分鐘內把電池充飽。

目前高通自家的 QC4.0 最高只提供 28W 的充電功率，對比現今小米、realme、IQOO 的 120W 快充、OPPO 的 125W 超級閃充來說，已經有些許過時。

針對這次推出的 QC5.0，高通表示，新的標準比 QC 4.0 的效率高出 70%，供電速度比最初的 Quick Charge 還快 10 倍，設備充電溫度比 Quick Charge 4 還低攝氏 10 度。高通指出，這是第一個支援手機功率超過 100W 的充電標準。

目前市場上多半的中高階手機都只支援 QC 3.0；對此，高通指出，Quick Charge 5.0 可以向下相容，好比說只支援 QC 3.0 的手機，也可以使用 QC 5.0 的充電器，不過只能獲得 QC 3.0 的充電結果。

高通指出，新的充電標準將在未來幾個月內隨著最新款手機當中推出，並可能隨之推出支持配件。專家預估，最快明年 2021 年，100W 手機快充技術將被廣泛使用。