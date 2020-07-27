到派出所作證被噴滿臉　警察誤把酒精噴灌當額溫槍挨告傷害

▲警員錯把酒精噴罐當額溫槍，噴得民眾滿臉酒精。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

陳姓民眾3月間到北市警中正一分局忠孝西路派出所作證時，羅姓警員一手持額聞槍、一手持酒精噴罐，準備進行檢疫時，卻舉錯手，誤把酒精當額溫槍，噴的陳男滿臉，陳男眼睛被酒精噴濺，痛苦地倒退好幾步，控告羅員涉嫌過失傷害罪，台北地檢署27日以無法證明有造成傷害等理由，處分不起訴。

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，全國各公部門機關進出都要量體溫、消毒防疫，原本警方規劃由2名警員分持額溫槍、藥用酒精，提供進入派出所的民眾檢測體溫、消毒雙手，但是因為勤務繁忙，事發當天臨時由羅姓警員1人擔任2個工作。

從警局翻攝畫面中，可以看到當時陳姓民眾和紅衣女子進入派出所後，羅員左手拿著酒精噴罐、右手拿額溫槍，走上前靠近陳男，誤把左手的酒精噴罐舉起來，噴射出酒精後，這才意識到舉錯手，趕緊換舉右手要幫陳男測量額溫，但陳男已經痛苦地摀著臉倒退好幾步。

警員趕緊致歉，協助陳男到洗手間沖水舒緩眼睛不適，但陳男到醫院驗傷提告，並將過程PO上臉書「爆料公社」，雖然陳男主張自己眼睛被酒精噴灑，造成眼部色素沉著等傷害，但醫院認為無法判斷2者有因果關係，檢察官因此處分不起訴羅姓警員。

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