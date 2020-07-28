威力彩「地震牌」失靈！第二區夯爆數字...彩迷哭慘　財神爺託夢號碼更絕了

▲圖為士林飛來發投注站，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著昨晚威力彩開出31.7億頭獎後，各地民眾「財富自由」夢碎，而超夯的「地震牌」也失靈，在第一區全槓龜，不過第二區倒是開出了02。而網上不乏高調的朋友們，事前公布名牌，直指財神爺託夢、哪裡來的靈感，不過結局都很心酸。

台彩27日晚間開出頭獎號碼，第一區由小到大依序是05、08、19、21、27、37，第二區02，而萬眾矚目的幸運兒這回終於誕生，分別在台北市大安區、南投縣竹山，每注分得15億6247萬元；至於貳獎則有20人中獎，每人分得365萬5333元。

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值得一提的是，在開獎前夕，台灣東部海域發生芮氏規模6.1地震，這一震讓大票彩迷靈光乍現，彷彿這是財神爺給的暗示，於是「01、02、06、20、26」這些相關數字也夯到不行。就有彩券行業者指出，第二區號碼中「06」最多人選，因為已連6期未開出這個數字了。

▲台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出頭獎。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃彥傑攝）

然而，對比真正的頭獎號碼，這回的「地震牌」讓大家失望了，除了第二區02外，其他全部槓龜；不過，硬要說的話，06、20、26都是一碼之差。

另外，還有網友在「爆廢公社」發文直呼，「昨天夢到財神爺寫了一組號碼給我，起床後深怕忘記，趕緊彈起床，拿紙筆寫在手上，下班後立刻去彩券行投注，呼~終於...心中總算放下一塊大石頭。」

他還提到，「突然回想起財神爺吩咐過我，今晚將會是我一注獨得，叫我要把所有的彩金平均發放給廢友們，不能獨吞，所以我趕緊把這個消息發佈給廣大廢有們，也請你們當我的見證。」

有趣的是，其他網友留言笑虧，自己也曾經買過這組號碼，「財神爺對每個人都這樣說！」而原po則表示，可能是自己記錯，會再向財神爺問清楚。