威力彩31億送出！彩券行一看「5年前頭獎」藏驚人巧合　老闆嚇呆：撞號了

▲飛來發彩券行老闆發現獎號神秘巧合。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

威力彩31.2億頭獎27日開出，2人中獎均分，獎落台北市大安區、南投縣竹山，每注分得15億6247萬元，扣稅後實得12.5億元，終結史上最長47連槓，也創下單注獎金史上第八高紀錄。就有網友發現，中獎號碼背後竟有不可思議的巧合存在，話題引發熱論。

台彩27日晚間開出第109000060期威力彩，第一區由小到大依序是05、08、19、21、27、37，第二區02。頭獎開出後，台彩公布獎落台北大安區「彩盈寶彩券商行」、南投縣竹山鎮「大運發商行」，創下單注獎金史上第八高紀錄，其中「大運發商行」距離紫南宮僅68公尺。

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巧合的是，看看過去的記錄，104年9月台北市「飛來發彩券行」曾開出威力彩頭獎，當時的獎號為，第一區由小到大依序是09、19、21、23、27、37，第二區08。對比下來，若不分第一區和第二區，「05、19、21、27、37」會有5碼是重複的。

▲威力彩熱潮引爆話題。（示意圖／記者周宸亘攝）

根據《中時電子報》，對此，「飛來發彩券行」老闆黃有忠也相當訝異，因為自家彩券行開出過頭獎，對104年的獎號自然印象深刻，儘管昨日忙了一整天、累到翻，但看到這期開獎獎號，精神還是馬上就來了，瞬間驚醒、不敢相信。

另外，「彩盈寶彩券商行」27日晚間驚喜開出頭獎，倪姓老闆娘透露，，最近幾天有蝙蝠飛落騎樓，店內另一名代理人看到，心想是不是要開出頭獎了，沒想過會這麼快來臨。根據民間傳說，蝙蝠不請自來是招財徵兆。不過她也笑說，雖然記不太清楚顧客長相，但心情非常興奮高興，會放鞭炮慶祝，並請鄰里吃糖。