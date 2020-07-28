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冥冥之中牽引！彩盈寶女兒「上周才去大運發」　把財運帶回家喜開頭獎

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▲▼台北大安區開出15.6億威力彩！彩券行老闆娘笑曝神秘預兆「蝙蝠飛落」。（圖／記者游宗樺攝）

▲彩盈寶老闆娘。（圖／記者游宗樺攝）

記者黃可昀／綜合報導

威力彩昨（27）日開出31.2億頭獎，2間開出頭獎的彩券行分別是在台北市大安區的「彩盈寶彩券商行」，與南投縣竹山鎮的「大運發彩券行」。彩盈寶老闆娘倪麗雲的女兒指出，開出頭獎的當晚，她看新聞才發現大運發也出現一名中獎人，巧合的是，她上周才到大運發買了一注威力彩，雖然只中了100元，但似乎是把好運也帶回來了，「真的很巧！」

倪麗雲表示，開獎前幾天她就有預感會開出頭獎，因為蝙蝠罕見地飛落在店門口騎樓，象徵「財運」將降臨，店員也覺得是個好兆頭，但沒想到27日晚上馬上就開出頭獎，事發突然全家人都很驚喜。

請繼續往下閱讀...

▲▼紫南宮彩券行。（圖／翻攝自Google Maps）

▲紫南宮旁的大運發彩券行。（圖／翻攝自Google Maps）

不過，更奇妙的事還在後頭，倪麗雲的女兒向《ETtoday新聞雲》透露，上周六陪朋友到南投紫南宮還願，離開前到旁邊68公尺處的「大運發彩券行」試手氣，結果小中了100元，直到昨天看新聞才知道，大運發跟自家彩券行都開出頭獎得主，冥冥之中似乎有財神爺在牽引，讓她把好運也帶回家。她笑著說，雖然自己沒有中大獎，但看到新聞的當下還是很震驚，「能把好運帶回家也很開心！」

大運發的葉姓老闆表示，他們的彩券行離紫南宮很近，來買的客人大多是在旁邊拜拜完順便過來買，這次頭獎累積到31億，選擇包牌的客人也越來越多，他這幾天都忙著幫客人結帳，根本沒時間注意是哪位客人中了頭獎，對於中獎人實在沒什麼印象。

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