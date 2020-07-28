父親3月前才被槍殺！9歲妹「睡午覺再也沒醒」　祖母哭做CPR…送醫竟是確診屍

▲基莫拉家人為他設立一個喪葬費用募款帳戶 。（圖／翻攝自GoFundMe網站）



實習記者林宣佑／綜合外電報導

美國佛州一名9歲的女孩與朋友玩耍後睡了一場午覺，被家人發現「沒有反應」，死後確診新冠肺炎（COVID-19）。事件發生在她父親被槍殺後三個月，家人們為此感到傷心欲絕。

據《每日星報》報導，年輕的林納姆（Kimora Lynum）去世當天跟朋友們一起開心地玩耍，回到家後和母親抱怨自己很疲憊，需要午睡，直到母親發現時，她已失去生命跡象。當下林納姆的祖母竭盡全力為她實施心肺復甦術，仍未能挽救這個年輕的生命。

林納姆逝世前幾天，曾因為發燒送醫，當時沒有進行新冠肺炎的檢測，反而診斷為尿道感染，就送回家等待康復。她的母親表示，「不敢相信醫院沒有幫女兒檢測新冠病毒反應。」據家人說法，林納姆去世前狀態健康，一直在和朋友玩耍，沒有任何症狀，死後才被確診為新冠肺炎。

為林納姆喪葬費用募款的網頁將她描述為一個「快樂、樂於助人、自由奔放的9歲孩子」，她當天的心情很好，沒想到會發生這種不幸。佛州當地電視台WCJB形容林納姆是一個充滿愛心的女孩。林納姆與母親、祖母的情感深厚，時常一起逛街、玩遊戲。

更令人不捨的是，林納姆的父親於三個月前被槍殺，尚在調查階段。即使失去父親，林納姆仍保持正向樂觀，這使她的親人無法接受永遠失去她。林納姆的表兄說，「這就像是雙重打擊。」

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