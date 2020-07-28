30歲男香港返台染疫！回國前三天已有嗅覺異常　入境主動告知採檢

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增5例境外移入病例（案463~467），其中1例來自香港，為一名到香港工作的30歲男性，曾於7月16日出現發冷、盜汗症狀自行服藥，23日進一步有嗅覺異常，因為症狀輕微並未就醫，26日入境時主動告知症狀，安排採檢送集中檢疫所隔離，今日確診。

指揮中心發言人莊人祥表示，5名個案當中除了1名（案466）來自菲律賓入境者沒有症狀加強採檢發現，其餘包含香港個案在內都是有症狀遭採檢。

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▲新增5例COVID-19確診個案，均為境外移入。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

案464為30多歲男性，今年1月至香港工作，7月16日曾出現發冷及盜汗症狀，經自行服藥後症狀緩解，23日出現有痰及嗅味覺異常等症狀，因自覺症狀輕微未於當地就醫。個案於7月26日返國入境時主動告知有症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診。

指揮中心統計，國內截至目前累計80,825例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含79,785例排除)，其中467例確診，分別為376例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

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