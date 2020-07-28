德國祭防疫新規！從「新冠熱點」返國旅客需強制檢測　季節性勞工也納入

▲德國要求從疫情熱點返國民眾進行強制檢測。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

歐洲進入暑假旅遊高峰期，加上申根成員國開放邊境，德國新冠肺炎確診數在周末新增超過1500例。德國衛生部長施潘表示，為了防堵從國外旅遊返國的人傳染病毒，將強制推定從130個「高風險」地區返回的旅客，都必須接受強制檢測。

施潘（Jens Spahn）27日在推特發文表示，為了防堵返國旅客將病毒回傳，從下周開始將會強制從130個「高風險」地區返回的旅客，包含季節性勞工在內，都必須執行新冠肺炎檢測。而位南部在巴伐利亞洲已經率先開始在機場、火車站等主要邊境地點，配置移動式檢測裝置，但目前並非強制，

巴伐利亞洲疫情嚴重，日前才有一座大型農場爆發群聚感染，總計有174名季節性勞工採檢呈陽性反應，這些臨時雇工大多數來自匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞與烏克蘭，約有500名勞工接受檢疫隔離。

巴伐利亞州首長居德（Markus Soder）表示，當地已經將違反冠狀病毒健康與安全法則的雇主罰款，從5000歐元調高至2.5萬歐元（約台幣85.4萬元），希望能遏止大型工廠的群聚感染。居德也說，目前該州的檢測都是自願的，希望政府能盡快頒布強制執行法令。

歐洲申根區在6月15日取消內部邊境管制，恰巧遇上暑假旅遊旺季，被關了許久的民眾也紛紛踏出家門，這也讓歐洲各地不斷出現零星的群聚感染。根據統計，歐洲過去一周新增超過15萬例。

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