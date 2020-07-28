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印尼10萬確診！部長喊話團結「以台灣為榜樣」　全球破65萬死…1／3是歐洲人

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▲▼印尼10萬確診！部長喊話團結「以台灣為榜樣」。（圖／翻攝自臉書「Luhut Binsar Pandjaitan」）

▲印尼海事和投資協調部長潘加坦呼籲，全國各界應團結抗疫。（圖非當事現場／翻攝自臉書「Luhut Binsar Pandjaitan」）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間28日上午5點30分，全球累計確診達1636萬298例、65萬918死；美國427萬人染疫，佔全球4分之1，而65萬名新冠肺炎死者中，近3分之1是歐洲人。疫情擴散全球，東南亞國家印尼也突破10萬人確診，海事和投資協調部長潘加坦（Luhut Binsar Pandjaitan）喊話，全國必須團結，合作抗疫是成功關鍵，一如台灣、德國、俄羅斯這些榜樣。

印尼擁有2.67億人口，為全球第4人口大國，也是東南亞最大經濟體，當局27日證實2019新型冠狀病毒（COVID-19）染疫人數已突破10萬人；當局自7月起鬆綁行動限制令，企圖逐步恢復經濟，卻反而讓每日通報病例都破千例。

潘加坦出席活動受訪指出，全國人民必須團結抗議，凝聚社會各界力量，才是步回正軌最重要的事情。他提到台灣、德國、俄羅斯等國家，皆因此成功抗疫。

美洲方面，拉丁美洲當地時間26日疫情正式超越美加，成為全球第一大人口染疫地區。時隔24小時，美國累計確診來到427萬6856例、14萬7303死；巴西則是241萬9091例、8萬7004死；全球第六的墨西哥累計39萬5489例、4萬4022死；第七的祕魯累計37萬5961例、1萬7843死；第八的智利累計34萬7923例、9187死。

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