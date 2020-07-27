威力彩集資抱走32億怎麼分錢？　台彩教你避免贈與稅撇步

▲威力彩頭彩獎金上看31.7億元。圖為士林飛來發投注站。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

威力彩頭獎金額飆上31.7億，創下歷史新高，因此民間出現各種集資包牌下注，大家都不想和財神爺擦身而過。不過若合資購買到底該如何分錢，避免被收取高達20%的贈與稅呢？對此，台彩公司總經理蔡國基特別點出撇步。

威力彩頭獎飆高，台彩原先預估本期銷售額約為18億元，頭獎上看31億元，但在高額獎金帶動下，買氣持續增溫，預估銷售金額也跟著放大至21億元，打破威力彩最高單期銷售金額，因此緊急把頭獎金額拉高至31.7億元。

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為了順利抱回頭獎，民間出現各種集資包牌，如果今晚真的受到財神爺眷顧，卻沒有清楚留下相關合資的證明，可能就會被收取最高20%的贈與稅。

根據《中央社》報導，蔡國基特別提醒，民眾如果號召公司同事或親朋好友集資購買，記得要留下包含「人事時地物」等資訊的證明，例如哪些人出資，買了多少錢，何時在哪購買等等。

蔡國基補充，集資購買來的彩券，還要特別拍照存證，並透過通訊軟體傳送給所有合資人，以避免未來分錢時，會被課到最高20%的贈與稅。

事實上，集資憑證通常需要「白紙黑字」，註明哪些人集資、集資金額、出資比例等，不過依據財稅單位先前便民的認定方式，在通訊軟體上面留下的集資資訊也能被採用。

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