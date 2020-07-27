「台灣武器用原住民命名？」他認真試列一整排　網讚帥炸：想簽下去了

▲原PO好奇，為何台灣武器不用原住民稱呼命名。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友日前在PTT的Gossiping板上發文，提到台灣的軍武命名系統相當多樣，像是飛彈有「天弓、天劍」，潛艇有「海龍、海虎」。但原PO就說，美軍的軍武會用北美原住民命名，認為台灣用原住民的名字來取名武器，不僅看起來很厲害，還能致敬原住民，忍不住問卦「台灣的武器怎麼不用原住民命名？」

這位網友文中表示，台灣的軍武命名到目前為止都沒有使用原住民的名字，可是美軍的軍武就會用北美原住民命名，像是「AH-64阿帕契直升機、OH-58奇奧瓦偵察直升機」，用意是紀念驍勇善戰的北美原住民阿帕契族跟奇澳瓦族。

原PO就說，台灣是否也該取個原住民的軍武名稱來致敬原住民，像是「賽德克級潛艦、卑南級驅逐艦、西拉雅超音速中程飛彈、阿美多管火箭」等等，「如果用英文翻譯的話，感覺這階軍武看起來很威耶！為什麼中科院或國防部都不考慮用原住民來幫軍武命名？」

▲有網友試取原住民式的武器名稱，被其他人讚爆「質感大提升」。（示意圖／路透社）

就有一名網友回文，試列出一整排原住民命名的軍武武器，忍不住直呼「這很台灣，我覺得可以」，包括「排灣級飛彈快艇、泰雅級潛艦、噶瑪蘭級驅逐艦、凱達格蘭級巡洋艦、巴賽防空飛彈系統、布農防空方陣快炮、賽夏超音速中程彈道導彈、賽德克重型主戰坦克、阿美突擊步槍、卑南手榴彈、達悟戰術防彈背心、拉阿魯哇野外戰術大砍刀、卡那卡那富迫擊砲。」

回文吸引其他人留言笑讚，「聽起來很強」、「這武器突然有變很強的感覺XDDD」、「武器質感大提升」、「帥到都想簽下去了」、「只是換個名字，感覺變戰力變好強啊」、「賽夏聽起來超屌。」也有網友表示，「很帥，但擔心大家會吵說是歧視」、「算歧視嗎？我覺得有些配上去超威。」