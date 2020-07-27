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台灣獼猴非「寵物」　農業局警告：隨意飼養可罰30萬！

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▲民眾隨意飼養台灣獼猴。（圖／翻攝自高雄市政府農業局）

▲民眾將台灣獼猴隨意飼養在鐵籠內。（圖／翻攝自高雄市政府農業局）

實習記者莊子誼／綜合報導

高雄市農業局今年接獲多起民眾擅自飼養台灣獼猴的檢舉。農業局表示，台灣獼猴雖已不列為保育類動物，卻仍受野生動物保育法保護，除了在公告修正前，原已登記在案之台灣獼猴得繼續飼養並持續列管與接受查核外，若隨意獵捕、飼養，依法最高可處30萬罰緩。

農業局在收到多起通報後，經調查發現，民眾多是在山區遇見失去母猴的幼猴，心生憐憫才帶回家飼養。

請繼續往下閱讀...

農業局代理局長王正一指出，台灣獼猴幼猴雖很可愛、又親人，但是成年後會有發情期的生理需求，加上他們是群居動物需要社交，且人工餵養的單一食物無法提供足夠的營養，這些問題飼主都無法妥善照顧。因此，農業局呼籲，若看見猴子受傷或幼猴落單，可撥打1999請農業局協助，民眾應謹記「不餵食」、「不接觸」、「不干擾」等三不原則。

▲民眾隨意飼養台灣獼猴。（圖／翻攝自高雄市政府農業局）

▲民眾飼養的台灣獼猴轉送到壽山動物園收容。（圖／翻攝自高雄市政府農業局）

農業局警告，若查獲捕捉野生獼猴將依野生動物保育法第49條裁罰6至30萬元。此外，高市府另定有「高雄市野生動物保育自治條例」，在高雄市鼓山區、旗山區、美濃區、大社區、阿蓮區及岡山區等6區內不得接觸或餵食台灣獼猴，違者將處5千元至1萬元罰鍰。

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