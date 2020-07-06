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尖石獼猴突襲偷吃！鞭炮、陷阱驅趕都沒用　「水蜜桃禮盒剩3成」農民無奈　

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▲台灣獼猴偷吃水蜜桃，讓尖石農民相當困擾。（圖／翻攝臉書《新竹尖石鄉旅遊粉絲頁、記者王兆麟翻攝）

▲台灣獼猴偷吃水蜜桃，讓尖石農民相當困擾。（圖／翻攝臉書《新竹尖石鄉旅遊粉絲頁、記者王兆麟翻攝）

地方中心／採訪報導

近年來台灣獼猴危害農作事件層出不窮，其中目前新竹縣尖石鄉盛產的水蜜桃更是一大受害者。新竹縣尖石鄉公所農業課6日接受《ETtoday新聞雲》訪問時提到，產地本來就受到4月份的低溫災害，再加上獼猴亂入，讓整體產量大幅下降，僅剩3成可以作為禮盒賣出。

新竹縣尖石鄉水蜜桃因種植環境海拔高、日曬充足，吃起來多汁甜美，口感也相當清脆，受到許多旅人的愛戴，成了尖石鄉特產，同時也是當地居民賴以維生的一項農作物，只是5、6月是採收水蜜桃的好時刻，卻屢屢遇上彌猴「突襲偷吃」，這讓農民們非常困擾。

尖石鄉公所農業課表示，今年因受到低溫災害影響，產量僅50％，相當於剩下97.5公頃的水蜜桃，結果彌猴偷採的結果後，產地直接少了20公頃的水蜜桃，減少20%讓農民打算販售的禮盒僅剩3成，導致這次旺季銷售會變成「數量相當有限，賣完就沒了」。

尖石鄉公所農業課提到，他們確實多次接獲農民反應，也知道山區的作物遭台灣獼猴的偷吃掉，不過礙於「彌猴災害」無法算是天然災害損失的一環，以及《野生動物保育法》規定不得以不人道方式捕殺，因此僅能透過鞭炮、設置陷阱等方式「驅趕」獼猴們，然而效果皆不佳。

尖石鄉公所農業課表示，目前縣府有提供農民申請補助，得以架設電網，不過他們也說，山上一定會有彌猴，像是高麗菜、玉米，以及現在水蜜桃產季、接下來的甜柿等，都仍可能遭獼猴吃掉，縣府會依行政院農業委員會林務局所訂定的「補助地方政府輔導農民辦理防治台灣獼猴危害農作示範計畫」，農民架設面積只要0.2公頃就可申請電圍網補助，中央加地方政府共可補助4.5萬元，其中含中央3萬元與地方政府1.5萬元，避免獼猴受到傷害，兼顧農民生計與生態保育。

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