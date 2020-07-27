超罪惡！全家推5款「金沙芋泥」點心　內行人加熱10秒變爆漿美食

▲超罪惡！全家推5款「金沙芋泥」點心，「流沙麻糬麵包」內行人加熱10秒變爆漿美食。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

金沙芋泥控必吃！全家便利超商為了搶攻夏暑商機，除了推出3款酸甜系飲品，還推出5款鹹香開胃的「金沙芋泥」點心，包括三明治內含芋頭卡士達、黃金奶黃餡、特調芋泥餡3種內餡，還有流沙茶碗蒸、芋泥金沙泡芙、流沙麻糬麵包、芋泥流沙貝殼麵包等，其中麵包加熱10秒還會變成爆漿美食，銅板價就能享用。

▲全家便利超商為了搶攻夏暑商機，推出5款鹹香開胃的「金沙芋泥」點心。（圖／全家超商提供）

全家讓傳統食材金沙、芋泥變身，由於近來市場出現各種創新吃法，吸引網友開箱拍照打卡，超商趁勢在29日起推出5款「金沙芋泥」系列點心，其中「流沙麻糬麵包」使用鹹蛋黃製成的金黃流沙餡，內搭Q彈麻糬，售價35元。「芋泥流沙貝殼麵包」除了使用同樣鹹香流沙醬為內餡外，再加上芋泥及芋頭丁，增加口感，貝殼造型也成為拍照打卡的選擇，售價35元。而內行人的吃法，則是將這2款商品微波加熱10秒，馬上變成爆漿美食！

▲「芋泥流沙貝殼麵包」使用同樣鹹香流沙醬為內餡外，再加上芋泥及芋頭丁，增加口感。（圖／記者林育綾攝）

▲「金沙芋芋三明治」內含3種內餡，加熱後更顯美味可口。（圖／記者林育綾攝）



「金沙芋芋三明治」內含芋頭卡士達、黃金奶黃餡、特調芋泥餡3種內餡，同時拌入芋頭丁增加口感，加熱後餡料更顯美味可口，售價45元；「芋泥金沙泡芙」搭配芋泥餡與鮮奶油，並加入鹹蛋黃醬，口味雙重享受，售價42元；「流沙茶碗蒸」則是將茶碗蒸淋上特製流沙醬，同時加入1/4水煮蛋、燻腸、玉米粒等，增添口感，售價39元。

▲為搶攻夏暑商機，推出有品牌鮮果茶系列商品「芭樂檸檬青茶」、「鳳梨蘋果青茶」，果汁含量高達35%。（圖／全家超商提供）

另外為了應戰夏日高溫，29日起推出3款酸甜系飲品，首推自有品牌鮮果茶系列商品「芭樂檸檬青茶」、「鳳梨蘋果青茶」，業者表示果汁含量高達35%，是目前包裝果茶類果汁含量最高，售價皆為50元。

而現泡的「私品茶」系列則端出「青梅檸檬飲」，使用高雄甲仙生產的青梅，搭配來自屏東九如的檸檬，酸甜沁涼，非常適合夏天飲用，售價50元，限量20萬杯。

▲全家現泡私品茶推出「青梅檸檬飲」，限量20萬杯。（圖／記者林育綾攝）

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