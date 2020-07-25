女友爸借賓士！台男勇敢拒絕「被嗆怎疼我女兒」...結局曝光　網戰爆

網

▲原PO拒借車，女友爸惱羞！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

搜小組／劉維榛報導

車子就像是男人的小老婆，面對親友想借車，該如何禮貌拒絕？一名男網友抱怨，日前女友爸想借賓士車，他完全不給對方面子，當眾拒絕還回嗆，「你有能力幹嘛不自己買一台，哪需要借？」氣得女友爸下令再也不想見到他。文章貼出後，大批網友則笑虧「幹得好」，但另一派認為晚輩多多少少該敬老尊賢。

一名男網友在臉書《靠北女友》透露，日前買了一輛賓士車代步，非常蝦趴，而女友爸得知後，以長輩口氣直呼「要借車！」直腸子的原PO認為，「我很不喜歡車借人」，乾脆當面拒絕女友爸的要求。

請繼續往下閱讀...

只見女友爸當場臉垮，開始霹哩啪拉碎念「不夠大方很小氣，以後怎麼可能疼我女兒！」原PO認為一碼歸一碼，心想「不借車就等於不疼嗎？這是什麼標準？」他接著回嘴「你有能力幹嘛不自己買一台，哪需要借？」

現場瀰漫尷尬氛圍，女友爸不發一語，事後返家後，原PO從女友口中得知，「以後禁止來我家」，讓他傻眼想問「到底？我做錯什麼了嗎？」

▲網友兩派看法！（圖／翻攝靠北女友）



文章曝光後，底下網友笑壞回應，「這未來岳父臉皮真厚」、「你都開他女兒的車，借他賓士又何妨」、「這種丈人以為全家就是他家的心態，還是遠離吧！萬一擦到，他絕對不會花錢修，你要他負責，他還嫌你小氣」、「換新車也剛好換女友」、「你沒做錯什麼，只是說話雞歪了一些」、「你應該用賓士車跟他爸爸換女兒」。

不過有網友建議，想與女友繼續走下去，對長輩講話要有分寸，「人情世故往往比是非對錯重要」、「你可以拒絕，但是拒絕時的態度以及用詞，讓長輩超不舒服，尤其是最後一句」、「說話要仔細想想再說，不要得罪了」、「不會講話就忍耐，又不吃虧」。