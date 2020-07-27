柯文哲總統夢碎？　北市新發言人陳智菡展機智：「我沒有在他的夢中欸...」

▲陳智菡接任北市府發言人。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府27日發佈人事令，現任北市府發言人周台竹升任市長室涉外事務總監，發言人一職將由媒體事務組主任研究員陳智菡升任，媒事組專員林珍羽升任副發言人。對於若有柯黑說柯文哲總統夢碎該如何回應，陳智菡妙答，「我沒有在他的夢中欸，所以我不曉得他到底做夢夢到了什麼」。

面對媒體詢問是否會有新官上任三把火，陳智菡表示，「沒有三把火，有滿滿的誠惶誠恐」，就是覺得台北市的市政繁忙，有很多要趕快上手的東西，只是有很多想法希望可以改快實施、實踐。

對於此次北市府的人事異動被解讀為是戰鬥內閣佈局，陳智菡回應，每個時期都有不同的調整，周台竹對於兩岸、外交事務都非常擅長，接下來希望多著重在市政的推銷，希望接下來讓大家看到更多市政表現，主要是針對市政行銷部分調整。

有關未來發言人的分工如何、有需要這麼多人的問題，陳智菡則是回應，台北市政非常的繁忙繁重，除了對於對外發言、新聞，市政宣傳都會加強行銷，所以三位副發言人都有各自的擅長，會針對他們專長去做市政包裝，請三位副發言人做行銷工作。

至於台北市議員許淑華批評換一百個發言人沒用，質疑北市府現在變成是選舉的訓練班，陳智菡表示，許淑華過去是她的好朋友，她在跑台北市政府、市議會的時候，許淑華非常非常照顧她，她到柯市府的時候，許淑華其實有跟她說過「歡迎到民進黨來」，之後就沒有連絡，昨天有看許淑華跟學姊招手，不過雖然在不同政黨、領域，其實想做的事情都是一樣的，都是希望能夠為們人民服務，沒有什麼選舉的考量，發言人會更換、政黨也會更換，但是像許跟她之間的關係，「永遠都還是把她當朋友」。

對於外界認為陳智菡上任後，發言的攻擊性會更強，陳智菡笑說，她沒有覺得自己攻擊性很強，她一直認為自己講話蠻直接的，如果直接就代表攻擊性強的話，她認為是風格上的不同。

對於媒體繼續追問周台竹攻擊性不強嗎，陳智菡表示，「我沒有這麼說」，她指周台竹非常的雍容大度，講話非常大氣。

另外，也有媒體在現場以情境模式出考題，提問若有柯黑說柯文哲總統夢碎該如何回應，陳智菡先是反問，「柯文哲總統夢碎？」

接著，她也一展機智表示，「我沒有在他的夢中欸，所以我不曉得他到底做夢夢到了什麼，也不知道他的夢有沒有碎」。