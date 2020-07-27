嚴肅爺爺肩扛、手提「2大袋滿滿愛」！坐7hrs客運看小孫女…網融化PO出同款

▲爺爺進城看孫女，背來2大袋毛絨玩具。（圖／翻攝自時間視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

山東東營市近日一女網友PO出一則影片講述，自己的公公坐客運7小時，背著一大袋子的毛絨玩具來看孫女。她表示，公公是一位老教師，在學校很嚴肅，但無論出差還是外出，只要一看到毛絨玩具，就會買給孫女。不少，網友感動淚目，紛紛炫出「同款暖心爺爺」。

山東一女網友25日發影片爆料自己的公公稱，爺爺趁著暑假，坐車7小時，肩扛、手提兩大袋東西，來看自己的小孫女。

網友感動稱，當時去接自己公公時，看他拿了那麼多東西，當時並不知道是什麼，沒想到到家後打開一看，全部是毛絨玩具。

▲爺爺背來2大袋毛絨玩具。（圖／翻攝自封面視頻）

她描述，爺爺出門只要看到玩具，就會想起孫女，覺得孫女會喜歡，他就會買下，「不同種類都會買一個兩個，不同的顏色也會各買一個。」影片顯示，各種毛絨玩具有幾十個，有大有小。

也有網友狂讚，「爺爺滿滿的愛」、「隔輩疼是真的疼」、「落下羡慕的淚水」、「滿滿的愛，小朋友好幸福，爺爺身體健康」、「爺爺好有心，是一個非常疼愛孫女的慈祥老人」、「好可愛的爺爺」。

▲超多毛絨玩具。（圖／翻攝自時間視頻）

還有，許多網友感動PO出自己和爺爺的往事，「我小時候媽媽特別嚴厲，每次打我的時候，我爺都把我藏身後，隨後那幾下子全打他身上了，現在想來又哭又笑的」、「我爺爺也說過天上的星星也會給我摘，哪怕是在小鎮上，周圍的人說可惜生個女孩，爺爺奶奶給我的愛從來沒有少過」、「哭了，我爺爺也是這樣的，有次從外邊回來，高高興興的從口袋裡給我抓出來一大把玻璃球，我都震驚了，我都上到高中了，他還把好看的塑膠紙留著，跟我說『你不是下雨天喜歡折小船嗎』」。

網友看後紛紛淚目想起自己的爺爺， 「我的爺爺上周走了，再也看不到他了」、「想我爺爺了QQ」、「我也想我在天堂的爺爺，小時候他最疼愛我，為我做兔子燈，撥浪鼓，小燈籠，小木馬、蹺蹺板……」。

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▼爺爺超愛孫女。（圖／翻攝自時間視頻）