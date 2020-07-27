脫北者帶病毒游回北韓　江華島一帶發現被遺棄背包

▲金正恩緊急開會下令封鎖開城。圖／北韓《勞動新聞》



實習記者林宣佑／綜合外電報導

一名疑似感染新冠肺炎脫北者，非法越過南北分界線，於本月19日返回北韓。南韓聯合參謀本部公報室室長金俊洛今日在例行記者會上表示，軍方在江華島一帶發現疑似該脫北者遺棄的背包，推定他從仁川市江華島一帶渡江赴朝。

韓軍認為，考慮到軍事分界線（MDL）鐵欄裝有監視器材，脫北者直接越過的可能性較低，很可能是通過地下排水管道越境後返回北韓境內。

南韓政府直到北韓媒體報導後才著手調查，26日下午證實北韓說法，凸顯南韓軍防與情資的疏漏。韓聯社從朝中社報導推測說，這名新冠肺炎疑似病例脫北者姓金，現年24歲，2017年渡過漢江逃到南韓。6月中旬，金某因涉嫌性侵一名脫北女性，遭到南韓警方傳訊。

北韓自疫情爆發以來，就宣稱國內沒有病例，但外界仍有懷疑聲浪。領導人金正恩因此召開緊急會議，封鎖邊境。專家指出，北韓的醫療技術脆弱，若疫情失去控制，可能會有嚴重後果。南韓首爾世宗研究所北韓研究中心主任鄭相昌對美聯社表示，北韓欠缺基本的檢測病毒套組，也沒有能夠治療患者的設備。

首爾梨花女子大學教授李雷夫指出，北韓怪罪一個回國的脫北者帶來病毒，是因為可以將發生疫情的責任推給南韓，讓北韓民眾不致抱怨政府和盟邦中國，也能作為勸阻北韓人叛逃的宣傳材料。