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新莊廢棄20年「池塘鬼屋」現況曝光！　恐怖地下室限期3天封閉開口

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▲▼新莊池塘鬼屋廢棄20年。（圖／翻攝谷歌地圖街景照）

▲新莊池塘鬼屋廢棄20年，鄰居5年不敢開窗。（圖／翻攝谷歌街景）

記者許力方／綜合報導

新北新莊區新北大道七段出現恐怖「池塘鬼屋」，某社區後方一棟20年前施工到一半的5層樓住宅廢棄，每逢下雨就淹成小池塘，長滿小魚小蝦、黑色蟲子，讓居民看了就發毛。市府26日前往稽查，當場開出共3萬3000元罰單，同時下令限期3天內抽除地下室積水、封住開口，另1個月內要封閉一樓開口。

這棟廢棄長達20年的「爛尾樓」讓附近居民相當痛苦，住在隔壁大樓的陳姓住戶就說，鬼屋裡不但牆上有蜂窩，地上老鼠屍，「我們社區5樓以下的住戶不敢開窗」，就怕一開窗就看到殘破的廢棄建物，甚至可能被蚊蟲入侵，更擔心會變成治安死角，吸毒犯甚至歹徒都可能藏匿在裡面。

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▲▼新莊池塘鬼屋廢棄20年。（圖／翻攝谷歌地圖街景照）

新北市環保局、工務局及新莊區公所26日聯合稽查，前往「池塘鬼屋」，要求地主及承造人到場說明，針對地下室積水部分，限期3日內（7月28日）抽除完成，並封住開口，避免下雨再次積水。經查，承造人已於現勘當天下午開始抽水。

建築物一樓開口部分，市府人員限期業者1個月內（8月25日）封閉完成，避免民眾誤闖，維持周遭治安安全。另外，市府人員也在頂樓、周邊發現有堆置有礙衛生之物，環保局依違反《廢棄物清理法》，現場開立舉發通知書，處最高額度6000元罰鍰，限期3天內完成改善，逾期則按日連續處罰。

至於建築物可供使用部分，因起造人未依照規定辦理變更設計申請使用，工務局當場也依違反《建築法》第55條，並依同法第87條規定，處起、監、承造人各9000元整，共罰2萬7000元。

新莊警察分局當場設立巡邏箱，未來將定期巡視以協助監督改善情形及維護公共安全。環保局表示，環保局及工務局曾多次要求起造人及土地所有權人改善環境衞生，當天特別要求承造人到場，明確告知市府強力執法的態度與決心，後續會定期監督業者直到改善完成為止，若不配合改善，將持續依法重罰。

▼市府聯合稽查，當場開出共3.3萬元罰單。（圖／新北市環保局）

▲▼新莊池塘鬼屋廢棄20年。（圖／新北市環保局）

▲▼新莊池塘鬼屋廢棄20年。（圖／新北市環保局）

▲▼新莊池塘鬼屋廢棄20年。（圖／新北市環保局）

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