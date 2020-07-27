吃完飯消失一夜…離奇自撞「倒立」卡中間　彰化男離家1公里遭穿腿亡

▲彰化男離奇自撞，遭穿腿身亡。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者許力方、李忠憲／彰化報導

彰化發生一起死亡車禍，60歲白姓男子26日晚間吃完晚餐後，駕駛廂型車外出，未料清晨在花壇鄉芬草路自撞，猛撞電線桿，車體瞬間變形，呈「倒立」狀卡在牆中間，白男右腿被煞車踏板插穿，受困車內送醫不治，只差不到1公里就到家，竟在下坡不明原因自撞送命。

事發於26日晚間，家屬向警方供稱，白男吃完晚餐後就開車外出，也沒說要去哪，徹夜未歸。一直到清晨，有民眾報案芬草路有廂型車自撞電線杆車禍，警消到場後發現，廂型車把電桿撞斷，車頭全毀，引擎蓋也翻起，擋風玻璃碎裂一地，整輛車卡在護牆和電桿中間，騰空變形，駕駛右小腿被煞車踏板插穿，受困車內。

警消緊急出動破壞器具，將門扳開，但白男已經當場斷氣，經送醫仍傷重不治。監視器畫面拍下，白男經過前方彎道時還沒有異狀，未料幾分鐘後就在下坡路段突然衝撞電線桿。



警方表示，白男傍晚出門到凌晨2點多返家，就在距離不到1公里處，眼看就要到家，不明原因自撞身亡，經抽血酒測沒有酒駕，現場也沒有留下煞車痕跡，因事發地點人煙稀少，也沒有加裝監視器，初步懷疑是下坡不慎失控，車禍原因仍待進一步調查釐清。

►這夏瘋了！「肌因極光白修護凝凍」下殺1880元