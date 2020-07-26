「超長大水管」突從天降！彰化騎士差1秒遭砸　駕駛嚇傻急煞車

記者李忠憲、徐愷昕／彰化報導

彰化中興路25日晚間6點44分，一條大水管突然從天而降，差點砸重騎車經過的民眾，一旁路過車輛也嚇得緊急剎車。據了解，此工安意外案發地點旁正是彰化基督教醫院的施工工地，彰基表示，目前已要求施工單位小心作業，避免再次發生意外。

▲彰化25日晚一條手臂粗大水管突從天而降，差點砸中騎車經過的騎士。（圖／翻攝臉書《彰化踢爆網》）

彰化鬧區25日發生一起工安意外！從路口監視器畫面可見，彰化基督教醫院中興路上施工處，晚間6點44分時一條手臂粗的水管突從天而降，重力加速度的力道當場嚇壞用路人，一輛雙載的機車轉彎時差點被砸重，如果騎士真的不幸被勾到，後果不堪設想，而另一側一輛黑色轎車見狀也趕緊煞車，逃過一劫。

彰化警到場後研判應該是附近施工，才造成作業用水管不慎掉落，所幸無民眾受傷。據了解，當下受波及的機車騎士及轎車車主都有報案，雙方最後與施工業者以和解收場。

彰化基督教醫院則證實，醫院施工廠商昨（25）日在作業時，疑有車輛經過碰到水管，造成意外發生，不過業者後續都已與車主和解，未來院方也將加強監督，確保施工的安全性，避免意外再次發生。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►亂扯「女生朋友13歲就...」他首約國中妹竟到廁所指侵！想緩刑遭法官打臉

►消防隊前亂棄屍…打開驚見「長蛆眼鏡蛇」！他嘆：有勇氣抓卻不敢通報

►失控衝超商撞24歲美籍補教師！他雙腿全殘...1.9億天價求償金判決出爐

▲彰化25日晚一條手臂粗大水管突從天而降，差點砸中騎車經過的騎士。（圖／翻攝臉書《彰化踢爆網》）