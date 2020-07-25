殺機曝光！彰化人妻慘遭「割頸倒浴室」亡…兇手吐犯案過程：她上法院告我

▲▼彰化北斗24日發生命案，他不滿遭友人討債提告，發生口角後持刀殺人。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

彰化縣北斗鎮溪州鄉24日發生一起兇殺案！一名鄒姓婦人與陳姓男子發生爭執，遭對方持水果刀猛刺上半身，連頸部都中刀，倒臥家中浴室門口慘死。鄒女丈夫下班驚見妻子倒臥血泊中，隨即報警處理，但救護人員到場時，鄒女已明顯身亡。行兇的陳男2小時後在逢甲商圈遭逮，他坦承雙方有債務糾紛才會殺人。據悉，鄒女曾提告陳男。

案發後警方調閱監視器發現，一名53歲陳姓男子曾騎乘機車離開鄒婦住處，陳男從溪州一路往台中方向騎，警方24日晚間8時許於台中逢甲夜市發現陳男神情恍惚地坐在路邊，即上前逮捕，陳男當下配合未拒捕，帶回後坦承犯案。

據了解，陳男是香腸攤流動攤販，與從事回收業的鄒女是舊識，19日曾到鄒女家討論債務問題，雙方為此大吵一架，他愈想愈不甘心，24日決定騎車到鄒女家理論。

案發當天，陳男見鄒女獨自在浴室中，於是先繞去廚房拿水果刀，接著上前理論，孰料，他一言不合竟持刀朝鄒女身上狂刺4、5刀，見人倒地才轉身落跑。他到案時供稱，鄒女不斷向他討債，又去法院告他背信、詐騙，他一怒之下才會殺人。

附近鄰居透露，陳男就在距離鄒女住處不到300公尺處擺攤，平時滿常去找鄒女，雙方時常會互相大小聲，至於鄒女夫婦平常則是不太跟人打招呼；檢警認為，陳男雖坦承犯案，但對於行凶動機仍避重就輕，詳細案情仍有待進一步調查釐清，訊後將陳男依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。

▲陳男在距鄒女住處300公尺左右處擺攤。（圖／記者白珈陽攝）

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