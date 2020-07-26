一周「午後雷雨彈」熱區出爐！　明起連3天降雨最廣、雨勢劇烈

▲台北今日午後大雨開炸。（圖／記者邱顯燁攝）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局表示，周一到周三迎風面的中南台灣與花東，清晨到夜晚的降雨機率增加，由於環境不穩定度增加，午後雷陣雨也會比較劇烈。周四以後水氣有稍減少的趨勢，西半部又要恢復高溫炎熱的狀態。

氣象預報員李孟軒表示，明天天氣跟今天類似，太平洋高壓強度較弱，水氣仍偏多，西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地仍要留意局部短暫雷陣雨，其中在各地山區及西半部地區有局部大雨發生的機率。

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▲氣象局發布高溫燈號。（圖／中央氣象局）

氣溫方面，各地仍悶熱，高溫普遍達33至35度，其中大台北、西半部近山區平地或河谷及花蓮縱谷仍可能有36度以上高溫。氣象局持續發布高溫燈號，明天中午前後12縣市留意36度以上高溫發生。

▲一周天氣。（圖／中央氣象局）

周二、三風向為南風至東南風，清晨至上午中南部、花東地區有局部短暫陣雨或雷雨；午後各地都有局部短暫雷陣雨，降雨範圍較廣，雨勢也較大，要留意有局部大雨發生的機率。

周四至下周日風向為偏東南風，東部、東南部地區有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區仍要留意有局部較大雨勢發生的機率。

不過，7月已經快過完，但仍沒有颱風生成，氣象局表示，預計7月零颱風生成可能性高，但8月初可能就會有擾動醞釀發展，氣象局將密切注意相關變化。

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