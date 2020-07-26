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板橋漢生東路淹水！土黃色雨水淹蓋馬路　雙北14區雷雨狂襲像颱風

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▲▼ 。（圖／網友呂小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲新板特區傳出淹水 。（圖／網友呂小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局持續發布大雨特報，也針對台北、新北14行政區發布大雷雨即時訊息。有網友在臉書「我是板橋人」發文，新板特區開始在積水，板橋介壽公園旁的公園路也淹水至腳踝，提醒路過的民眾，或是附近的居民要多加留意。

▲▼ 。（圖／網友呂小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲▼板橋漢生東路跟中山路口慘遭積水。（圖／網友呂小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 。（圖／網友呂小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 。（圖／網友呂小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

稍早新北市永和區傳出永和國光路淹水至小腿，新板特區漢生東路跟中山路口也傳出正在積水，從照片上看出馬路被積水覆蓋，已經看不到原本馬路上的字。然而，板橋介壽公園旁的公園路也傳出積水消息，淹水至腳踝，汽車輪胎有三分之二被水淹沒，提醒大家騎車開車經過時要小心行駛。

此外，中南部地區的山區近郊，午後雷陣雨也在發展中，請中南部山區及台中、嘉義市區特別留意短時強降雨、強陣風及雷擊。氣象局提醒，大雷雨區民眾請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。另外，路面濕滑，步行與開車請注意安全，能見度低，請注意行車安全、減速慢行。

▼永和國光路弘爺漢堡前淹水至小腿，警方到場拉封鎖線，提醒用路人繞道行駛。（圖／陳姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼永和國光路弘爺漢堡前淹水至小腿，警方到場拉封鎖線，提醒用路人繞道行駛。（圖／陳姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼永和國光路弘爺漢堡前淹水至小腿，警方到場拉封鎖線，提醒用路人繞道行駛。（圖／陳姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼永和國光路弘爺漢堡前淹水至小腿，警方到場拉封鎖線，提醒用路人繞道行駛。（圖／陳姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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