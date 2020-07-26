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積水超2公尺！民眾划塑膠船避難　安徽進入緊急防汛期「堤防壓力加大」

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▲▼安徽省巢湖市柘皋鎮柘皋河23日水位暴漲，淹沒主城區7條街道。（圖／翻攝中新網）

▲安徽省巢湖市柘皋鎮柘皋河23日水位暴漲。（圖／翻攝中新網）

記者曾俊豪／綜合報導
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受到連日降雨影響，大陸安徽省巢湖市柘皋鎮柘皋河23日水位暴漲，淹沒主城區7條街道，其中，積水最深處甚至超過2公尺。從陸媒曝光的現場照，可以看到當地住戶被迫用塑膠船當作交通工具，讓他們擔憂的是，官方已坦承強降雨已導致當地堤防防守壓力加大，防汛抗洪形勢異常嚴峻。

安徽省應急管理廳指出，省內長江、淮河乾流全線超警戒水位，巢湖超過歷史最高水位，受持續高水位影響，堤防防守壓力加大，防汛抗洪形勢異常嚴峻。據氣象預報，7月27日淮河以南仍是多降雨的天氣，防汛抗洪到了最緊要關頭。

應急管理廳提到，為了全力以赴打贏防汛抗洪攻堅戰、持久戰，確保長江、淮河、巢湖度汛安全，確保人民生命安全，根據《中華人民共和國防洪法》第四十一條規定，安徽省防汛抗旱指揮部宣佈自7月25日12時起，長江、淮河、巢湖流域相關地區進入緊急防汛期。

▲▼安徽省巢湖市柘皋鎮柘皋河23日水位暴漲，淹沒主城區7條街道。（圖／翻攝中新網）

▲▼安徽省巢湖市柘皋鎮主城區7條街道被淹。（圖／翻攝中新網）

▲▼安徽省巢湖市柘皋鎮柘皋河23日水位暴漲，淹沒主城區7條街道。（圖／翻攝中新網）

事實上，在這波強降雨來臨之前，安徽巢湖市柘皋鎮柘皋河23日才因為水位暴漲發生災情。《中新社》報導，安徽省巢湖市柘皋是一座3000年古鎮，在今年的這場大水中，部分街道被水淹沒，民眾冒險將家中物品轉移至高處。

從現場的照片可以看到，氾濫的河水淹沒主城區7條街道，其中，積水最深處甚至超過2公尺。由於道路都被淹沒，民眾只能緊急帶著貴重物品，改用塑膠船當交通工具，前往安置處等待積水退去，甚至，還有救難人員累過頭，直接在橡皮艇上睡著。

報導提到，7月2日以來，持續強降雨已造成安徽省16市92縣(市、區)不同程度受災。至7月23日18時止，受災人口達723.1萬人，農作物受災面積856.3千公頃，直接經濟損失293.7億元（單位：人民幣，以下同。），其中農業損失97.76億元，基礎設施損失97.3億元。

▲▼安徽省巢湖市柘皋鎮柘皋河23日水位暴漲，淹沒主城區7條街道。（圖／翻攝中新網）

▲▼安徽省應急管理廳坦承連日強降雨導致堤防防守壓力加大。（圖／翻攝中新網）

▲▼安徽省應急管理聽坦承強降雨導致堤防防守壓力加大，。（圖／翻攝中新網）

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