遼寧大連進入「戰時狀態」！兩社區升級為中風險地區　對19萬人篩檢

▲大陸新冠肺炎疫情反覆。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧大連市時隔111天後再次出現本土感染病例，且在患者所在進口海產品企業外環境中檢出了新冠病毒。目前，官方24日宣佈，全市迅速進入「戰時狀態」。此外，大陸過去一日新增21人確診感染新型肺炎，15例是本土病例，大連再有2人確診。

大連市官方周四召開會議宣佈，目前疫情防控形勢嚴峻，要迅速進入「戰時狀態」，大連市甘井子區大連灣街道、西崗區香爐礁街道工人村社區升級為中風險地區。

大連市統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作指揮部的會議指出，要快速檢測，爭分奪秒對重點人群開展排查、檢測、流調、溯源等工作；同時要快速消殺，集中精力對重點區域，特別是大型商場、集貿市場、冷鏈倉庫等進行防疫檢查、衛生消殺、核酸檢測，從源頭化解風險隱患；還要快速關閉中風險地區的網吧、浴室、棋牌室等密閉場所，阻斷疫情傳播渠道。

遼寧省大連市政府副秘書長羅衛星23日宣佈，會繼續擴大人員排查範圍，對大連灣地區16萬人、金普新區馬橋子街道工業團地社區2萬人、西崗區工人村社區近1萬人進行核酸檢測，並對所有可能流動傳播疫情的區域進行拉網式全覆蓋核酸檢測。

大連市衛生健康委副主任趙連則透露，國家衛生健康委組建的18人專家團隊已於23日晚上抵達大連市，並已立即開始工作。同時，遼寧省衛生健康委組建了50人流調隊伍、10人消毒隊伍和8隊核酸檢測隊伍，馳援大連市疫情防控工作。

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