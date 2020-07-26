論文風暴燒民進黨、民眾黨　侯友宜：檢視自己比檢視別人重要

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁落淚道歉，宣布放棄學位 。（資料照／記者洪正達攝）

記者楊蕓／新北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陷入論文風波，新北市長侯友宜26日受訪時，再次鼓勵李眉蓁「願意知錯、虛心接受選民批判」，對於民進黨、民眾黨也陸續被爆出論文爭議，他認為「候選人所面對的檢視自己比檢視別人還重要」，自己的事要自己承擔，「至於別人的，相信民眾眼睛都是雪亮的，大家都會看。」

李眉蓁競選總部於25日晚間舉行成立大會，黨主席江啟臣、前主席朱立倫都會前往助講，最大諸侯侯友宜則因有市政行程沒有出席。對於之後會不會南下替她站台輔選，侯友宜表示，在市政工作有空，一定會全力協助李眉蓁，藉此鼓勵她最困難、面對最大挑戰的時候，願意知錯、虛心接受選民批判，勇於再往前走。

侯友宜表示，李眉蓁出來選舉，面對所有挫折要勇於承擔、樂於接受挑戰、全力以赴、不計較成敗，好好加油打氣，「身為國民黨的一份子，我也給他滿滿加油力量，不要氣餒，不要挫折，勇敢的往前走，知錯認改，全力以赴。」

李眉蓁深陷論文風暴後，雖宣布放棄碩士學位止血，但仍止不住批評聲浪，對於李眉蓁是否有誠懇道歉，侯友宜說，「每件事情面對別人無法接受的事實，一定要一而再、再而三詳細說明、虛心道歉，接受選民檢驗。」

李眉蓁昨天在競總成立大會上致詞時數度哽咽落淚，還稱原先擔心知名度不夠，不過這幾天「我紅了，我是全國媒體版面最多的」，對此，侯友宜說，每個候選人最主要是把政見論述給高雄市選民知道，「未來能為高雄做什麼，這才是正本清源之道」，更重要的選舉過程中，個人被檢驗，都要誠心誠意面對，好好說清楚，用正向的力量迎接。

此外，包括民進黨、民眾黨也都出現論文爭議，國民黨喊出要徹查，侯友宜則強調，候選人所面對的檢視自己比檢視別人重要，自己的事要自己承擔，勇於接受挑戰，這才是一個態度，「至於別人的，我相信民眾眼睛都是雪亮的，大家都會看。」

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