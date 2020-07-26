林鄭月娥：中央支持香港抗疫　港人基因樣本送大陸是抹黑「令人氣憤」！

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

香港已連續4日新冠肺炎破百人確診，特首林鄭月娥日前傳出請求中央協調大陸醫護支援，香港護士協會發聲明反對。林鄭月娥25日表示，中央一直關心和支持香港抗疫，但卻有人造謠抹黑，感到相當氣憤。

林鄭月娥25日於臉書發文「抗疫六月 驚濤駭浪 萬眾一心」，指出政府推出多項政策，防止疫情擴散，但從7月初開始第三波疫情已開始，其中更有超過四成個案源頭未明，大型的社區暴發一觸即發。

透過透過公私營合作，加強檢測能力，香港衛生防護中心和醫院管理局過去10天每日平均進行超過1萬個檢測。而目前香港私營機構的能力可達到每天不少於2萬個檢測，有關部門正積極協助這些機構加大能力，預計到8月上旬可達每天5萬個。

另外關於「居家令」或「禁足令」，林鄭月娥指出，近日不斷有政府會實施「禁足令」的虛假訊息在網上流傳，甚且盜用某些媒體的名義發放假新聞。這些惡意的謠傳居心叵測，令抗 疫工作百上加斤，各界應強烈譴責。

林鄭月娥也指出，中央一直十分關心香港的疫情變化和支持特區政府的防疫抗疫 工作，從最早期調動口罩和其他防疫物資到港，到最近協助改裝亞洲國際 博覽館為類似「方艙醫院」的工作，都大力提供協助。

林鄭月娥表示，一些別有用心的人又藉此散播謠言，說什麼有大陸醫療團隊到香港的公營醫院提供診治服務，或把港人的基因樣本送回大陸等。這些人不斷藉機抹黑中央和破壞特區和中央的關係，實在令人氣憤。

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