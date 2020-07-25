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社會 社會焦點 保障人權

小男童跟媽媽上班「慘遭店長關小屋施暴」　巴頭+掌嘴…網友全怒了

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記者陳凱力／新竹報導

有網友在臉書社團「新竹爆料公社」爆料，竹北一間美髮店的員工，因忙於為客人服務，將小孩放置在員工休息室內，沒想到店長竟趁無人注意時，對小男童施暴，爆料已經縣府社會處查證屬實，該名施暴店長將依違反兒少權法規定，裁處6萬到30萬元罰鍰，而社會處也會協助男童母親追訴法律責任，目前整起案件已由警方著手偵辦中。

▲美髮院員工攜子上班！慘遭店長關小屋施暴　巴頭、賞巴掌…網友全怒了。（圖／翻攝新竹爆料公社）
▲有網友在「新竹爆料公社」爆料，美髮店店長對員工小孩施暴。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）

有網友在臉書「新竹爆料公社」發文指稱，竹北博愛路一間美髮店店長把員工的小孩帶進休息室(員工當時正在接客人工作 )，鎖門之後開始摔小孩、用力敲小孩頭、還用力打了小孩好幾個巴掌，疑似因怕小孩哭鬧求救聲被聽到，不但摀住小孩嘴巴，還用力把小孩緊抱到感覺快窒息…貼文者生氣的說：「看完影片後整個血壓飆高、爆氣，為什麼有人忍心打這麼小的小孩？這已經犯了傷害罪跟嚴重的虐待兒童罪」，不過，更令人生氣的是，爆料者表示說，公司明明知道這件事，但主管卻消極處理，僅表示「會再加強員工教育訓練？」、「還請員工不要報警？」

▲美髮院員工攜子上班！慘遭店長關小屋施暴　巴頭、賞巴掌…網友全怒了。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲小男童在小房間內被店長巴頭、用力拍胸口，看起來非常可憐。

新竹縣社會處也證實此事，並表示，本案是發生在22日，由母親帶著小男童一起到工作場所工作，施虐者疑為該店店長，男童母親於24日前往社會處詢問相關法規，經社工機警多問了幾句，才發現事關重大，開始深入調查，不過，男童母表示，不清楚為何店長會對孩子動手，經社會處評估，男童家庭功能正常，無脆弱因子，家長經本次事件後，已有提高警覺，此為，此案並非家庭暴力，所以並未安排安置，而施暴的店長，社會處將依違反兒少權法第49條規定，對其裁處6萬到30萬元罰鍰，除此之外，社會處也將協助男童母親，向店長追究法律責任。

據悉，這間美髮院今日仍正常營業，不過疑似施暴的店長並未上班，同事們對此也皆三緘其口，警方雖已通知店長到案說明，但店長仍未主動前往報到。

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